Flamengo naar finale van WK voor clubs

Salem Al-Dossari bracht Al-Hilal verrassend op voorsprong in het Khalifa-stadion van Doha. Giorgian De Arrascaeta maakte in de 49e minuut gelijk. Bruno Henrique bracht de winnaar van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse versie van de Champions League, op 2-1. De wedstrijd was zo goed als gespeeld toen Ali Al-Boleahi in de slotfase de bal in eigen doel werkte: 3-1.

Flamengo stuit zaterdag in de finale op de winnaar van de andere halve finale tussen Liverpool en het Mexicaanse Monterrey.