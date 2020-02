Code Oranje in Parijs

Henk Grol is dolgelukkig met zijn prachtige zege in Parijs. ,,Nu ben ik de man.” Ⓒ EPA

Parijs - Terwijl de zuidwesterstorm Ciara grote delen van Nederland teisterde, hield Henk Grol huis in het sportpaleis van Bercy. De 34-jarige zwaargewicht blies bij de Grand Slam van Parijs de ene na de andere tegenstander omver. Met de kracht van een orkaan raasde hij in de eindstrijd over Kokoro Kageura heen. „In Bercy goud winnen, met een vol punt tegen een Japanner in de finale… Echt supergaaf, een overwinning uit het boekje.”