Koeman: ’Sommige dingen die Schmidt heeft gedaan, zou ik niet doen’

„Leicester is toch wat minder dan vorig seizoen”, aldus Koeman voor de camera van PSV TV. „Je hebt het idee dat ze het Europese voetbal misschien toch iets minder belangrijk vinden. Ik denk dat er geen favoriet is.”

De oud-bondscoach kijkt dit seizoen met plezier naar zijn oude club. „Er zit heel veel voetbal in dit PSV, ze willen de tegenstander afjagen en zijn niet afwachtend. Er zit met spelers als Mario Götze een dusdanige schwung in. Cody Gakpo ken ik natuurlijk nog uit mijn tijd als bondscoach, die kwam er toen ook al aan. En Joey Veerman krijgt nu de kans zich te bewijzen op het hoogste niveau. Er zit voetbal en karakter in het team.”

Ook over Roger Schmidt heeft Koeman positieve woorden. „PSV heeft net als Ajax een goede bank, ze kunnen allebei minimaal twintig spelers zo in de basis opstellen. Dan kun je als trainer wat vaker wisselen en rekening houden met de fysieke belasting. Er is veel op de trainer geschoten en dat is niet altijd terecht geweest. Nu PSV nog voor drie prijzen in de race is, wordt Schmidt misschien wel de lachende derde.”

Kanttekening

Koeman plaatst ook wel een kanttekening. „Toen hij in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord bepaalde spelers wisselde bij een achterstand had ik wel zoiets van: pfoe, dat zou ik niet doen. In wedstrijden waarin het er om gaat, zoals tegen de topclubs, moet je soms wel even verder kijken dan de belastbaarheid. Maar uiteindelijk heeft hij er voor gezorgd dat PSV zich onder zijn leiding goed heeft ontwikkeld.”

Een andere prijs waarmee Schmidt afscheid kan nemen, is de KNVB-beker. In de eindstrijd moeten de Eindhovenaren volgende week zondag afrekenen met Ajax. „Natuurlijk is het voor een kleinere club altijd leuk als ze de bekerfinale halen of winnen, zoals met PEC Zwolle en FC Utrecht in het verleden”, aldus Koeman. „Maar twee van de drie traditionele topclubs in de finale is altijd mooi. Laten we hopen dat beide teams volgende week een topvorm hebben.”