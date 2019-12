Albert Stuivenberg assistent bij Arsenal

De 49-jarige Stuivenberg was al werkzaam bij de nationale ploeg van Wales als assistent van Ryan Giggs en hij blijft die functie bekleden tot en met het EK van 2020.

Stuivenberg was van 2014 tot 2016 ook al werkzaam in de Premier League, destijds als assistent van Louis van Gaal bij Manchester United. Daarna was de Nederlandse coach kortstondig trainer van het Belgische Genk.

Arteta krijgt bij Arsenal ook assistentie van Freddie Ljungberg, die na het ontslag van Unai Emery optrad als interim-trainer. De Engelsman Steve Round werd ook als assistent aan de trainersstaf toegevoegd.

Arsenal staat 11e in de Premier League met vijf overwinningen in achttien duels.

