’Arteta wil Stuivenberg als assistent bij Arsenal’

Arteta hoopt Albert Stuivenberg te kunnen bewegen om zijn technische staf te komen versterken. Dat weet het Engelse Mail Online. Stuivenberg (49), die eerder onder meer RC Genk, RWD Molenbeek, Oranje onder 17 en Oranje onder 19 onder zijn hoede had, is momenteel werkzaam bij de nationale ploeg van Wales. Daar is hij assistent van bondscoach Ryan Giggs, die het met zijn ploeg op het komende EK opneemt tegen Italië, Zwitserland en Turkije.

Eerder werd al bekend dat Fredrik Ljungberg, die het na het vertrek van Unai Emery enige tijd het eerste elftal overnam, assistent wordt van Arteta. Arsenal vervolgt de Premier League donderdag met een uitwedstrijd tegen Bournemouth.

