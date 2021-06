Rinus Israël over Oranje: ’Memphis Depay lijkt toch op Hakim Ziyech in zijn Ajax-tijd’

Memphis Depay. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Rinus Israel, die in 1974 al aan het WK deelnam en een fan is van de Hollandse school, is na de 3-2 zege op Oekraïne nog steeds geen fan van het 5-3-2 systeem. Maar hij heeft wel genoten van vijf Oranje-internationals. De prestatie van Daley Blind licht hij eruit. „Wetende wat de dag ervoor in Kopenhagen gebeurde, is het knap dat Daley zijn eigen hoge niveau haalde.”