Deel van motor Charles Leclerc beschadigd na uitvalbeurt

Uit het onderzoek is gebleken dat de turbo en de MGU-H – het elektrische onderdeel van de motor waardoor uitlaatgassen kunnen worden omgezet in energie – beschadigd zijn en niet gerepareerd kunnen worden. De verbrandingsmotor en MGU-K zijn nog wel intact.

„We zijn tevreden dat het niet is ontstaan door een ontwerpfout of een betrouwbaarheidsprobleem met deze twee componenten of andere elementen van de motor”, zegt Ferrari verder in het statement. Verder houdt de Scuderia zich op de vlakte.

Leclerc nam eerder in Miami zijn tweede motor in gebruik, maar de eerste krachtbron is ook nog te gebruiken. Datzelfde geldt dus voor een deel van de tweede krachtbron, inclusief de verbrandingsmotor zelf. De twee missende componenten kunnen bijvoorbeeld worden aangevuld door de componenten uit de eerste pool, of Ferrari kan kiezen voor een derde en verse turbo en MGU-H.

Een coureur mag per seizoen zonder straf drie motoren gebruiken. Bij meer wissels van onderdelen volgt een gridstraf. Max Verstappen heeft nog enkele motorwissel hoeven doorvoeren in de eerste zes race-weekenden.