Jumbo-Visma countert met dubbelslag en trekt N’tab en Verbij aan

Jutta Leerdam wordt eveneens nadrukkelijk aan de zwart-gele brigade gelinkt. Zij had in tegenstelling tot haar twee mannelijke collega’s geen doorlopend contract bij het sprinterscollectief.

De verschuivingen in de sprintwereld zijn een hard gelag voor Kjeld Nuis, die vorige week tekende bij Reggeborgh. Daar hoopte hij met hulp van N’tab en Verbij juist aan zijn snelheid op de eerste meters te gaan werken.

N’tab

N’tab is content met zijn overstap. „De komende twee jaar zijn erg belangrijk voor mijn carrière. Ik wil er alles aan doen om daar het maximale uit te halen”, aldus N’tab.

„Ik ben erg benieuwd naar de samenwerking met trainer Jac Orie de andere teamleden. Ik heb het gevoel dat deze overstap mij verder gaat helpen in mijn ontwikkeling tot een absolute topsprinter. De komende jaren zullen dat uitwijzen.”

Jac Orie Ⓒ ANP

Verjonging

Orie is zeer tevreden dat de drievoudig Nederlands kampioen op de 500 meter zijn team komt versterken. „Ik ben hartstikke blij dat we erin zijn geslaagd om Dai Dai naar ons team te halen. Met zijn komst zorgen we naast een kwaliteitsimpuls voor een verjonging van onze ploeg. Ik heb er veel zin in om samen met hem naar de Olympische Winterspelen van Peking toe te werken.”

Uitdaging

Orie kijkt uit naar de samenwerking met N’tab. „Dai Dai heeft in het verleden al een aantal mooie dingen laten zien. Toch ben ik ervan overtuigd dat er nog veel rek in zijn prestaties zit. Hij beschikt al over een ijzersterke 500 meter, maar ik denk dat er ook op de 1000 meter nog winst voor hem valt te halen. Ik zie het als een mooie uitdaging om de komende jaren ervoor te zorgen dat we het maximale eruit halen.”

N’tab pakte begin dit jaar bij de EK afstanden in Thialf zilver op de 500 meter achter de Rus Pavel Koelizjnikov. Ntab maakte deel uit van de Nederlandse ploeg die bij de WK afstanden in Salt Lake City de wereldtitel veroverde op de teamsprint.

Kai Verbij veroverde in 2019 goud op de 1000 meter bij de WK afstanden. Ⓒ ANP

Verbij

„Afgelopen week was een hectische week waarin ik de unieke mogelijkheid heb gekregen om een keuze te maken tussen de twee topploegen in het Nederlandse schaatsen”, stelt Verbij op zijn beurt. „Dat was geen gemakkelijke keuze omdat mijn huidige team erg goed voor mij is geweest de afgelopen jaren.

„Echter sta ik op een belangrijk punt in mijn carrière en wil graag nog meer leren en winnen. Ik denk daarom dat dit de beste keuze is voor mijn persoonlijke en sportieve ontwikkeling om de stap juist nu te maken, twee jaar voor de Olympische Spelen. Ik kijk enorm uit naar de samenwerking met Jac en mijn toekomstige ploeggenoten.”

’IJzersterke sprinttak’

Orie is in zijn nopjes met naast N’tab ook Verbij nu in de ploeg. „Samen met Hein Otterspeer en Thomas Krol beschikken we ook volgend seizoen weer over een ijzersterke sprinttak, waarmee we op zowel nationaal als internationaal niveau kunnen meestrijden om de prijzen.”

„Dat Kai een erg goed schaatser is, heeft hij de laatste jaren al laten zien. Toch ben ik ervan overtuigd dat er nog veel rek in zijn prestaties zit. Hij beschikt al over een ijzersterke 1000 meter, maar ik denk dat we in de toekomst ook op de 500 meter nog veel mooie dingen van hem kunnen verwachten. Ik vind het ontzettend leuk dat hij erbij komt.”

Contracten

Jumbo-Visma trok eerder al Marcel Bosker aan, als vervanger van de gestopte Douwe de Vries. Ook sprinter Jan Smeekens besloot te stoppen. Sven Kramer, Carlijn Achtereekte, Joy Beune, Antoinette de Jong en Chris Huizinga verlengden hun contract bij de ploeg van Orie.