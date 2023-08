De zes lichtpunten van Feyenoord na de matige seizoenstart

ROTTERDAM - Het regende flink, maar het regende ook doelpunten. Feyenoord vermorzelde Eredivisie-debutant Almere City FC in De Kuip. De grote overwinning is goed voor het moreel van de kampioen, omdat het grote werk (in de Champions League) er snel aankomt. Zes goals (6-1), maar ook zes lichtpunten na de matige seizoenstart.

Lutsharel Geertruida is blij met zijn goal tegen Almere City. Ⓒ René Bouwman