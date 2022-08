Baanwielrensters naar EK-finale teamsprint

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Baanwielrensters op EK naar finale op de teamsprint

12.55 uur: De baanwielrensters hebben zich bij de EK baanwielrennen in München geplaatst voor de finale op de teamsprint. Het trio Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw en Shanne Braspennincx kwam tot 38,474 seconden en moest daarmee alleen het team van Duitsland (38,114) voor zich dulden. Nederland, dat de titelverdediger is op de EK, treft regerend wereldkampioen Duitsland in de finale. Polen en Frankrijk rijden om het brons.

Vanwege de lengte van de baan in München, die met 200 meter korter is dan de baanwielrenners gewend zijn, werd besloten dat de teams in de eerste ronde bij de vrouwen alleen op de baan reden.

Twee van de drie baanwielrensters van Groot-Brittannië kwamen ten val in hun race.

Britse wielrenner Bigham gaat werelduurrecord aanvallen

12.08 uur: De Britse wielrenner Daniel Bigham gaat op 19 augustus in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen. De Belg kwam drie jaar geleden in Mexico tot een afstand van 55,089 kilometer.

De 30-jarige Bigham verbeterde vorig jaar het Britse uurrecord van Bradley Wiggins (54,723 kilometer). Hij was in het verleden vooral actief op de baan en eindigde dit jaar als tweede bij het Britse kampioenschap tijdrijden.

Griekspoor meldt zich ook af voor masterstoernooi Cincinnati

09.44 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich ook afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 2 van Nederland is „nog niet fit genoeg” na een coronabesmetting.

Het masterstoernooi van Cincinnati wordt volgende week gespeeld. Het was de vraag of de nummer 45 van de wereld kwalificaties had moeten spelen of op het laatste moment nog aan het hoofdtoernooi toegevoegd zou worden.

De 26-jarige Griekspoor trok zich eind juli ziek terug in Kitzbühel en meldde zich vorige week af voor het masterstoernooi van Montreal, omdat hij herstellende was van het coronavirus. „Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest”, zei hij een week geleden.

Griekspoor hoopt volgende week naar de Verenigde Staten af te kunnen reizen om mee te doen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Winston-Salem. „Ik zou die week eigenlijk niet in actie komen, dus heb me niet ingeschreven voor het hoofdtoernooi. Maar het spelen van wedstrijden is in mijn geval juist goed”, stelt hij.

De US Open begint op maandag 29 augustus. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van Novak Djokovic.

Braziliaanse tennisster Haddad Maia verrast favoriete Swiatek in Toronto

07.30 uur: Tennisster Beatriz Haddad Maia heeft voor een verrassing gezorgd in de achtste finale van het toernooi van Toronto. Ze was in drie sets te sterk voor Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld (6-4 3-6 7-5).

De 26-jarige Haddad Maia plaatste zich als eerste Braziliaanse voor een kwartfinale van een WTA 1000-toernooi. Ze vierde haar vijftiende zege sinds begin juni. „Hier werk ik al vijftien jaar heel hard voor”, zei ze na haar zege. „Dit is heel speciaal voor me en ik probeer te genieten. Ik heb moeilijke momenten beleefd in mijn loopbaan. Ik heb blessures gehad en ben vier keer geopereerd. Nu ben ik fit. Ik wil nog veel meer winnen.”

Swiatek verloor twee weken geleden van de Française Caroline Garcia in de kwartfinale van het toernooi van Warschau. Dat was haar eerste nederlaag op gravel in meer dan een jaar tijd. In 2022 won ze alle achttien voorgaande duels op gravel en schreef ze de toernooien van Roland Garros, Stuttgart en Rome op haar naam. In Toronto wordt er gespeeld op hardcourt.