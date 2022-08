Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Bijrol triatlete Rachel Klamer op EK in München

19:21 uur Rachel Klamer heeft geen rol kunnen spelen op het Europees kampioenschap triatlon in München. De nummer 4 van de Olympische Spelen van Beijing eindigde slechts als zestiende.

De Europese titel ging naar Non Stanford. De Britse liep in de derde van vier ronden weg bij haar medekoplopers. Voor de 33-jarige atlete uit Wales was het haar tweede grote titel nadat ze in 2013 al wereldkampioen werd. Op de Olympische Spelen van Rio 2016 eindigde ze als vierde. Dit jaar pakte ze met Wales zilver in de teamwedstrijd op de Gemenebestspelen.

Op 9 seconden finishte de Duitse Laura Lindemann als tweede, het brons ging naar de Française Emma Lombardi. Klamer kwam 2 minuten en 23 seconden na Stanford binnen.

José Luis Palomino van Atalanta ook positief bij tweede test

18.03 uur: José Luis Palomino lijkt voorlopig niet in actie te kunnen komen voor de Italiaanse club Atalanta. De 32-jarige Argentijnse verdediger werd eind vorige maand voorlopig geschorst nadat hij positief had getest op het verboden middel clostebol, een anabole steroïde. Ook de B-staal leverde een positieve test op, meldde het Italiaanse antidopingbureau NADO vrijdag.

Atalanta zegt dat Palomino nu de volledige analytische documentatie van zijn monsters gaat opvragen.

Palomino voetbalt sinds 2017 bij Atalanta, waar hij ploeggenoot is van onder anderen de Oranje-internationals Hans Hateboer, Teun Koopmeiners en Marten de Roon. De 32-jarige verdediger kwam het afgelopen seizoen tot 32 competitieduels. Daarin scoorde hij één keer.

Atalanta begint het nieuwe voetbalseizoen in Italië zaterdag met een uitwedstrijd tegen Sampdoria.

NAC en Bologna akkoord over vergoeding voor Van Hooijdonk

16.03 uur: NAC Breda en de Italiaanse voetbalclub Bologna zijn het eens geworden over de opleidingsvergoeding voor aanvaller Sydney van Hooijdonk. De eerstedivisionist doet geen uitspraken over de hoogte van het bedrag.

Eerder dit jaar werd NAC door de FIFA in het gelijk gesteld, waarna Bologna in beroep ging bij sporttribunaal CAS. Vervolgens zijn de clubs opnieuw met elkaar in gesprek gegaan en dat heeft geleid tot een oplossing. „NAC was, ook met het oog op de liquiditeit, niet gebaat bij een lange juridische procedure. Daarnaast bespaart NAC met deze schikking veel tijd en juridische kosten”, aldus de Brabantse club.

De 22-jarige Van Hooijdonk wordt momenteel door Bologna verhuurd aan sc Heerenveen.

Valkenburg krijgt wereldbekerwedstrijd mountainbike

15.13 uur: Het wereldbekerseizoen voor de mountainbikers begint volgend jaar met een wedstrijd in Valkenburg. De internationale wielrenunie UCI maakte vrijdag bekend dat op 5, 6, en 7 mei de Limburgse gemeente het decor is van de openingswedstrijd op het onderdeel crosscountry. Het is voor het eerst dat Valkenburg een wereldbekerwedstrijd mountainbike organiseert.

Een week later volgt de tweede wedstrijd in het Tsjechische Nové Město na Morave, al jaren een vaste locatie voor de mountainbikers. Half juni volgen wedstrijden in het Zwitserse Lenzerheide, het Oostenrijkse Leogang en het Italiaanse Val di Sole Trentino. Na de gecombineerde wieler-WK’s in Schotland wordt het seizoen voortgezet in Andorra en Frankrijk. Met wedstrijden in de Verenigde Staten en Canada wordt het wereldbekerseizoen afgesloten.

Britse wielrenner Bigham gaat werelduurrecord aanvallen

12.08 uur: De Britse wielrenner Daniel Bigham gaat op 19 augustus in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord van Victor Campenaerts aanvallen. De Belg kwam drie jaar geleden in Mexico tot een afstand van 55,089 kilometer.

De 30-jarige Bigham verbeterde vorig jaar het Britse uurrecord van Bradley Wiggins (54,723 kilometer). Hij was in het verleden vooral actief op de baan en eindigde dit jaar als tweede bij het Britse kampioenschap tijdrijden.

Griekspoor meldt zich ook af voor masterstoernooi Cincinnati

09.44 uur: Tennisser Tallon Griekspoor heeft zich ook afgemeld voor het masterstoernooi van Cincinnati. De nummer 2 van Nederland is „nog niet fit genoeg” na een coronabesmetting.

Het masterstoernooi van Cincinnati wordt volgende week gespeeld. Het was de vraag of de nummer 45 van de wereld kwalificaties had moeten spelen of op het laatste moment nog aan het hoofdtoernooi toegevoegd zou worden.

De 26-jarige Griekspoor trok zich eind juli ziek terug in Kitzbühel en meldde zich vorige week af voor het masterstoernooi van Montreal, omdat hij herstellende was van het coronavirus. „Ik ben een week doodziek geweest van corona en ben er erg slecht aan toe geweest”, zei hij een week geleden.

Griekspoor hoopt volgende week naar de Verenigde Staten af te kunnen reizen om mee te doen aan de kwalificaties van het ATP-toernooi van Winston-Salem. „Ik zou die week eigenlijk niet in actie komen, dus heb me niet ingeschreven voor het hoofdtoernooi. Maar het spelen van wedstrijden is in mijn geval juist goed”, stelt hij.

De US Open begint op maandag 29 augustus. Vorig jaar haalde Griekspoor de tweede ronde in New York. Hij verloor toen van Novak Djokovic.

Braziliaanse tennisster Haddad Maia verrast favoriete Swiatek in Toronto

07.30 uur: Tennisster Beatriz Haddad Maia heeft voor een verrassing gezorgd in de achtste finale van het toernooi van Toronto. Ze was in drie sets te sterk voor Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld (6-4 3-6 7-5).

De 26-jarige Haddad Maia plaatste zich als eerste Braziliaanse voor een kwartfinale van een WTA 1000-toernooi. Ze vierde haar vijftiende zege sinds begin juni. „Hier werk ik al vijftien jaar heel hard voor”, zei ze na haar zege. „Dit is heel speciaal voor me en ik probeer te genieten. Ik heb moeilijke momenten beleefd in mijn loopbaan. Ik heb blessures gehad en ben vier keer geopereerd. Nu ben ik fit. Ik wil nog veel meer winnen.”

Swiatek verloor twee weken geleden van de Française Caroline Garcia in de kwartfinale van het toernooi van Warschau. Dat was haar eerste nederlaag op gravel in meer dan een jaar tijd. In 2022 won ze alle achttien voorgaande duels op gravel en schreef ze de toernooien van Roland Garros, Stuttgart en Rome op haar naam. In Toronto wordt er gespeeld op hardcourt.