Braziliaanse tennisster Haddad Maia verrast favoriete Swiatek in Toronto

07.30 uur: Tennisster Beatriz Haddad Maia heeft voor een verrassing gezorgd in de achtste finale van het toernooi van Toronto. Ze was in drie sets te sterk voor Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld (6-4 3-6 7-5).

De 26-jarige Haddad Maia plaatste zich als eerste Braziliaanse voor een kwartfinale van een WTA 1000-toernooi. Ze vierde haar vijftiende zege sinds begin juni. "Hier werk ik al vijftien jaar heel hard voor", zei ze na haar zege. "Dit is heel speciaal voor me en ik probeer te genieten. Ik heb moeilijke momenten beleefd in mijn loopbaan. Ik heb blessures gehad en ben vier keer geopereerd. Nu ben ik fit. Ik wil nog veel meer winnen."

Swiatek verloor twee weken geleden van de Française Caroline Garcia in de kwartfinale van het toernooi van Warschau. Dat was haar eerste nederlaag op gravel in meer dan een jaar tijd. In 2022 won ze alle achttien voorgaande duels op gravel en schreef ze de toernooien van Roland Garros, Stuttgart en Rome op haar naam. In Toronto wordt er gespeeld op hardcourt.