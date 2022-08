Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Springruiters houden bij WK zicht op medaille

21:00 uur De Nederlandse springruiters houden bij de wereldtitelstrijd in het Deense Herning zicht op een medaille. Op de tweede dag van de landenwedstrijd klom de formatie van bondscoach Jos Lansink naar de vierde plaats in het voorlopige klassement. „Hopelijk kunnen we morgen voor een medaille gaan”, zei Lansink.

Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling hadden een belangrijk aandeel in de goede prestatie. Beiden zetten een foutloze rit neer. Sanne Thijssen en Harrie Smolders hadden een springfout. In de individuele stand is Van der Vleuten met de zevende plaats de beste Nederlander.

Van der Vleuten had met Beauville Z op de openingsdag ook al een foutloze ronde. „Het was een zwaar parcours”, blikte hij terug. „Ik kon merken dat mijn paard harder moest werken dan gisteren. Het was ook een ander soort parcours. Gisteren had je veel ruimte tussen de sprongen, vandaag moest je je paard goed kennen en je had veel opties tussen de sprongen, dus je moest echt met een plan dat bij je paard past rijden. Ik heb mijn plan kunnen volgen en heb de rit goed afgesloten.”

Zweden leidt vooralsnog in het klassement, voor Frankrijk en Duitsland.

Martin wint Ronde van de Ain

16.22 uur: De Fransman Guillaume Martin is eindwinnaar geworden van de Ronde van de Ain. De derde en laatste etappe, van Plateau d’Hauteville naar Lélex, werd donderdag gewonnen door de Spanjaard Antonio Pedrero. De renner van Movistar kwam alleen aan, maar had niet voldoende voorsprong om de koppositie van Martin nog te bedreigen.

Martin verdween vorige maand voor de negende etappe uit de Tour de France vanwege corona. De renner van Cofidis stond op dat moment veertiende in het algemeen klassement.

Martin veroverde woensdag de leiderstrui in de Franse rittenkoers. In het eindklassement hield hij de Deen Mattias Skjelmose Jensen achter zich.

Nog meer succes voor Cofidis was er in de Arctic Race of Norway. Daar won Axel Zingle de eerste etappe. De 23-jarige Fransman was net te snel voor de Rus Gleb Syritsa en de Fransman Mathieu Burgaudeau. De Noorse rittenkoers duurt tot en met zondag.

UCI schorst Italiaan van Astana voor één jaar, renner onmiddellijk ontslagen

15.37 uur: Michele Gazzoli (23) mag tot 9 augustus van volgend jaar niet koersen. De Italiaan werd tijdens de Ronde van de Algarve in februari betrapt op de aanwezigheid van een verboden stof in zijn lichaam. Het zou gaan om een onvrijwillige inbreuk waardoor de nummer vier van het beloften-WK in Leuven er vanaf komt met een schorsing van één jaar. Zijn werkgever Astana heeft hem inmiddels aan de kant geschoven.

Gazzoli maakte dit jaar zijn profdebuut bij Astana Qazaqstan. Tijdens de Ronde van de Algarve werd er echter een verboden product - Tuaminoheptane - in zijn lichaam aangetroffen. Volgens de renner ging het om een niet-intentionele inname van de stof na het gebruik van een neusspray die hij buiten weten van de medische staf van het team had aangekocht.

De UCI heeft het dossier geklasseerd als een „onvrijwillige inbreuk.” Daarom werd slechts een straf van één jaar uitgesproken en werden bij Gazzoli enkel de resultaten van de Ronde van de Algarve geschrapt. Astana heeft het contract met de Italiaan met de renner meteen ontbonden.

Kanshebster Terpstra twee keer actief op WK mountainbike

15.43 uur: Anne Terpstra komt eind augustus op de WK mountainbike twee keer in actie. De leidster in de wereldbeker is individueel een van de favorieten om in het Franse Les Gets de wereldtitel te veroveren. Terpstra maakt daarnaast deel uit van de mixed relay.

„Ik denk dat het parcours haar goed ligt, het is flink aangepast waardoor het een stuk technischer is geworden”, zegt bondscoach Gerben de Knegt. „Daarnaast is het ook erg fysiek, er zitten lange klimmen in.” De selectie bij de vrouwen bestaat verder uit Anne Tauber, Lotte Koopmans en Sophie von Berswordt. De Knegt: „Anne Tauber komt net terug na een Covid-besmetting en hoopt de stijgende lijn door te zetten op het WK. Lotte en Sophie laten zien dat we bij de vrouwen met een brede selectie mee kunnen doen op het hoogste niveau.”

Bij de mannen is Nederland, net als bij de EK in München, slechts vertegenwoordigd door één mountainbiker: David Nordemann. Hij komt ook uit op de mixed relay met verder de beloften Tom Schellekens en Puck Pieterse en de junioren Rens Teunissen Van Manen en Lauren Molengraaf.

„Met de junioren en beloften werden we al Europees kampioen. Met ook nu weer een sterke selectie moet een plek bij de eerste vijf mogelijk zijn”, denkt De Knegt.

De WK worden tussen 24 en 28 augustus verreden.

Zverev zeker van deelname Davis Cup Finals, twijfelt over US Open

15.22 uur: Alexander Zverev is er zeker van dat hij over een maand zijn opwachting maakt op de Davis Cup Finals. De Duitse olympische kampioen is sinds Roland Garros, begin juni, niet meer in actie gekomen wegens een zware enkelblessure.

„Ik ben al hard aan het trainen voor de Davis Cup. Bij mij bestaat er geen enkele twijfel of ik van de partij ben tijdens de Finals”, zei Zverev. De groepsfase van het eindtoernooi wordt van 13 tot en met 18 september gespeeld, verdeeld over vier steden. Duitsland werkt de groepswedstrijden af in Hamburg.

„Dat wordt voor mij een hoogtepunt van het seizoen”, zei de revaliderende Zverev (25). „Net als voor de anderen in het team. We spelen tegen sterke tegenstanders, maar hebben zelf ook een goede ploeg.” De Duitsers zijn ingedeeld met Frankrijk, België en Australië.

Voorafgaand aan de Davis Cup Finals staat de US Open op het programma, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Of Zverev - in 2020 finalist in New York - daar van de partij is, is op dit moment nog niet duidelijk. „Als het een ’normaal’ toernooi was, volgens het best-of-three-format, dan had ik misschien gezegd dat ik er klaar voor was. Maar terugkeren op een toernooi met best-of-five is moeilijker”, aldus de nummer 2 van de wereld.

Zverev liep begin juni in Parijs een zware enkelblessure op in zijn partij tegen Rafael Nadal, die uiteindelijk de titel veroverde.