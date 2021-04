Ook Formule 1-race in Barcelona zonder publiek

Circuit de Catalunya is het decor van de vierde race van het seizoen, op 9 mei. Een week eerder wacht eerst nog de Portugese Grand Prix. De kans is groot dat ook daar geen fans aanwezig mogen zijn, maar dit is nog niet officieel.

In Imola zijn er dit weekeinde eveneens geen fans aanwezig. Bij het eerste race-weekeinde in Bahrein werden alleen toeschouwers toegelaten die al gevaccineerd waren of waren hersteld van het virus. De organisatie in Baku (race 6 juni) maakte eerder al bekend dat de race op het stratencircuit daar ook wordt verreden zonder publiek.

Bekijk hier de eerdere uitslag, standen en het complete programma in de Formule 1

Abonneer u op de Formule 1-nieuwsbrief van De Telegraaf.