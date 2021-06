Ontketend Duitsland wint spektakelstuk van Portugal

Wie anders dan Cristiano Ronaldo tekende voor de openingstreffer. Na een razendsnelle counter schoot de sterspeler al in de 15e minuut de 1-0 binnen. De Duitsers waren nog wel voortvarend van start gegaan. Een doelpunt van Robin Gosens in de 4e minuut was afgekeurd wegens buitenspel.

Eigen doelpunten

Met nog een kwartier te spelen in de eerste helft draaide Duitsland het duel opeens helemaal om. Eerst profiteerde de Mannschaft van een eigen doelpunt van Rúben Dias die een schot van Kai Havertz nog aanraakte. Enkele minuten daarna was het opnieuw een eigen doelpunt van de Portugezen die Duitsland aan de 2-1 hielp. Dit keer was Raphaël Guerreiro de ongelukkige.

Vreugde bij de spelers van Duitsland na de 2-1. Ⓒ Pool via REUTERS

In de tweede helft kwam Duitsland opnieuw prima uit de startblokken. Dit keer scoorden de Duitsers op eigen kracht. Een voorzet van Gosens was goed besteed aan Havertz die in de 51e minuut de voorsprong vergrootte tot 3-1. Na een uur was het Gosens zelf die scoorde met zijn hoofd: 4-1.

Waarschuwing

In de 67e minuut kregen de Duitsers een fikse waarschuwing dat het toch nog geen gelopen race was. Diogo Jota kon de 4-2 binnen tikken na een vrije trap. Duitsland kwam nog goed weg toen Renato Sanches met nog ruim tien minuten te spelen op de paal knalde. En daar bleef het bij. Ook in de 4 minuten extra tijd werd er niet meer gescoord.

Herbeleef het duel met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken: