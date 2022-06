Sport Kort: anderhalf jaar dopingschorsing Ivoriaanse keeper

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Ivoriaanse keeper Gbohouo 18 maanden geschorst om dopinggebruik

17.20 uur: Sylvain Gbohouo is maandag door het disciplinair comité van wereldvoetbalbond FIFA voor achttien maanden geschorst. De Ivoriaanse doelman testte vorig jaar positief op het gebruik van het verboden middel trimetazidine.

Na afloop van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Ivoorkust en Kameroen in november vorig jaar werd de 33-jarige keeper positief bevonden op het gebruik van het middel. Begin dit jaar werd bekend dat Gbohouo daarom al voorlopig geschorst was door de FIFA, waardoor er een streep ging door zijn deelname aan de Afrika Cup.

De FIFA heeft bepaald dat de schorsing van Gbohouo met terugwerkende kracht vanaf 23 december 2021 ingegaan is. Dit was de datum waarop de doelman van de Ethiopische club Wolkite Ketema zijn voorlopige schorsing opgelegd kreeg.

WK-wedstrijden van Oranje te zien op grote schermen in ArenA

12.11 uur: De wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK in Qatar worden uitgezonden op grote schermen in de Johan Cruijff ArenA. Per wedstrijd kunnen 55.000 mensen het stadion in Amsterdam in. De openingswedstrijd van Oranje tegen Senegal op maandag 21 november wordt vanwege het vroege aanvangstijdstip (11.00 uur) vertoond in AFAS Live, de evenementenhal naast de ArenA. Dan kunnen slechts 4000 mensen naar binnen.

De tweede en derde groepswedstrijd van Oranje, tegen respectievelijk Ecuador en gastland Qatar, zijn te zien in de Johan Cruijff ArenA. In het midden van het stadion komen grote schermen te hangen. Op het podium vinden voorafgaand en na de duels optredens plaats van artiesten. De eventuele wedstrijden van Oranje in de knock-outfase zijn ook te zien in het stadion van Ajax.

De animo van Nederlandse fans om eind dit jaar naar Qatar te gaan, is niet zo groot. Volgens de KNVB zijn vooralsnog zo'n 4000 kaarten voor de WK-duels verkocht. Omdat de mondiale eindronde plaatsvindt in november en december en grote buitenfeesten in Nederland daardoor niet echt mogelijk zijn, heeft de KNVB besloten om de ArenA om te dopen tot 'Huis van Oranje'.

Franse klassementsrenner Bardet terug in de Tour

11.11 uur: De Franse wielrenner Romain Bardet start dit jaar weer in de Tour de France. De nummer 2 in het eindklassement van 2016 sloeg vorig jaar de Ronde van Frankrijk over, maar kondigde op social media zijn negende deelname aan. „Ben heel opgetogen dat ik met Team DSM de Tour ga rijden. Kan niet wachten tot het Grand Départ in Kopenhagen”, twitterde de 31-jarige klassementsrenner.

Bardet won in zijn carrière al drie Tour-etappes en wist ook in 2017 het podium in Parijs te halen. In dat jaar eindigde hij als derde. Vorig jaar koos hij voor de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Dit jaar startte hij met ambities in de Giro, maar hij moest in de tweede week ziek de strijd staken. Hij stond op dat moment vierde in het algemeen klassement.

De Tour begint dit jaar op 1 juli in de Deense hoofdstad.

Van Rijthoven naar plek 106, Medvedev terug op 1

08.39 uur: Tim van Rijthoven heeft dankzij zijn stunt in Rosmalen een enorme sprong gemaakt op de wereldranglijst. De 25-jarige Brabander won het Libéma Open op het gras van het Autotron en boekte daardoor 99 plekken winst op de mondiale ranking. Van Rijthoven vond zijn naam maandag terug op plek 106.

De Nederlander had van toernooidirecteur Marcel Hunze een wildcard gekregen voor het ATP-toernooi in Rosmalen. Van Rijthoven verraste met overwinningen op onder anderen Taylor Fritz en Félix Auger-Aliassime en zorgde in de finale voor een daverende stunt door Daniil Medvedev, de nieuwe nummer 1 van de wereld, te verslaan (6-4 6-1). Hij werd de eerste Nederlandse winnaar van een ATP-toernooi sinds Robin Haase in 2012 in Kitzbühel.

Medvedev keerde ondanks zijn nederlaag tegen Van Rijthoven terug aan kop van de wereldranglijst. De 26-jarige Rus stond in het voorjaar ook even op nummer 1, maar hij moest die plek al snel weer afstaan aan Novak Djokovic. De Serviër is nu van de eerste naar de derde plaats gezakt. Ook de momenteel geblesseerde Duitser Alexander Zverev passeerde hem.

Botic van de Zandschulp bleef op de 29e plaats staan, hoewel hij in Rosmalen al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. Tallon Griekspoor zakte vijf plaatsen, van 56 naar 61. Hij verloor op het Libéma Open in de tweede ronde van Auger-Aliassime.

Bij de vrouwen moest Arantxa Rus negen plekken inleveren. Ze staat nu op de 86e plaats. De Poolse Iga Swiatek gaat onbedreigd aan kop van de wereldranglijst van de WTA.