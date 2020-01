Jeroen Zoet meteen in het doel bij FC Utrecht

Utrecht heeft Zoet voor de rest van het seizoen geleend van PSV, waar de international zijn basisplaats was kwijtgeraakt. Utrecht had hem nodig nadat keeper Maarten Paes op het trainingskamp in Spanje geblesseerd was geraakt en vermoedelijk voor wat langere tijd is uitgeschakeld.

