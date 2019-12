Van Gerwen: ’Dan ben je niet goed genoeg voor een WK’

Michael van Gerwen is klaar voor het WK. Ⓒ PDC

Mocht Michael van Gerwen op de eerste dag van het nieuwe jaar opnieuw met de Sid Waddell Trophy in zijn handen staan, dan is het hem voor de eerste keer gelukt om de wereldtitel te prolongeren. Driemaal kroonde hij zich tot de allerbeste van de wereld, maar telkens moest hij de trofee twaalf maanden later weer afstaan. Zelf ligt Van Gerwen als torenhoge favoriet niet wakker van die statistiek.