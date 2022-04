Wayne Rooney vraagt om geduld met Ten Hag: ’Het gaat niet van de ene op de andere dag’

„Hij begint aan een enorme klus”, zei oud-spits Rooney. „Ik hoop dat ze Ten Hag de kans geven de club weer op te bouwen, want dat moet gebeuren. Het gaat alleen niet van de ene op de andere dag. Ik geloof wel dat het bestuur dat inziet en hem de benodigde tijd zal geven. Dan is een titel in de komende drie jaar mogelijk.”

Rooney is zeker niet het eerste United-icoon dat een zware klus voor Ten Hag schetst. Zo maakt oud-verdediger Rio Ferdinand zich zorgen om de vele spelers die willen vertrekken. „Ik denk dat er ongeveer 15 spelers zijn die zich klaarmaken om hun koffers te pakken en United te verlaten. Wanneer gebeurde dat ooit eerder?”

Ten Hag is de vijfde coach sinds ’Sir’ Alex Ferguson in 2013 terugtrad. Dat was tevens het laatste seizoen dat Manchester United kampioen werd. Rooney maakte de succesjaren onder Ferguson mee. Sindsdien stonden David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho en Ole Gunnar Solskjær aan het roer van de roemruchte club en waren er nog enkele interim-trainers, zoals Ralf Rangnick. Ten Hag volgt aan het einde van het seizoen Rangnick op.