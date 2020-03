Zo brengt Nederlands beste volleyballer een dag in quarantaine in Milaan door

Nimir Abdelaziz op zijn balkon in Milaan. Ⓒ Eigen foto

AMSTERDAM - „Nee, ik ben niet bang voor mezelf”, zegt Nirmir Abdelaziz vanuit zijn appartement in Milaan. Maar de beste Nederlandse volleyballer, die wegens een strenge quarantaine al elf dagen de deur niet uit mag, is wel bezorgd over de extreme situatie in de zwaar getroffen regio Lombardije. „Ziekenhuizen staan in deze regio op klappen en mensen werken 24 uur achter elkaar om levens te redden. Wie ben ik dan?”