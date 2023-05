Barcelona van Frenkie de Jong kan ook met goals tegenhouden records gaan pakken

Houdt Barcelona in de komende vijf competitiewedstrijden nog één keer de nul, dan is dat al genoeg om een 29 jaar oud record te evenaren. In het seizoen 1993/94 was Deportivo La Coruña de laatste ploeg uit de vijf grootste Europese competities die 26 keer de nul hield. Deze eeuw faalde José Mourinho’s Chelsea op het nippertje met 25 clean sheets, terwijl het Manchester United van keeper Edwin van der Sar een aardige poging deed met 24 duels zonder tegengoal. Met Xavi’s Barcelona is er een nieuwe uitdager gevonden.

Met een assist droeg Frenkie de Jong zondagavond bij aan de volgende zege van Barça op jacht naar de Spaanse titel. De 1-0 tegen Osasuna was niet alleen de 26ste winstpartij van het seizoen, het was ook de 25ste competitiewedstrijd zonder tegendoelpunt. Barcelona speelt dit seizoen nog tegen Espanyol, Real Sociedad, Real Valladolid, Real Mallorca en Celta de Vigo in de hoop het record van Deportivo La Coruña te verpulveren.

De meeste credits bij het mogelijk behalen van deze mijlpaal zullen uitgaan naar keeper Marc-André Ter Stegen. Hij miste dit La Liga-seizoen nog geen duel, terwijl de defensie van Barcelona nogal eens veranderde. Van de verdedigers speelden alleen de negentienjarige Alejandro Baldé en zomeraanwinst Jules Koundé meer dan 25 duels. Tegen Osasuna werd de rest van de defensieve lijn gevormd door Andreas Christensen en Ronald Araujo.

Ook het geringe aantal tegengoals dat Barça tot dusver dit seizoen kreeg, biedt zicht op een record. Chelsea-keeper Petr Cech viste de bal in het seizoen 2004/05 vijftien keer uit de touwen. Barcelona kreeg met vijf duels te gaan pas elf tegengoals.

Barcelona bezit veertien punten meer dan de nummer twee Real Madrid, die dinsdagavond verrassend onderuitging tegen Real Sociedad.