Van Nistelrooy gaat Schreuder hart onder riem steken

Ajax haalde onder Schreuder slechts één puntje minder dan PSV onder Van Nistelrooy, maar toch betrekt de PSV-trainer de situatie niet op zichzelf. „Dat is geen moment door mijn hoofd gegaan.”

Van Nistelrooy voelt intern bij PSV voldoende steun intern, ondanks de teleurstellende resultaten. „Die steun voel ik wel. Die is er ook. Maar je werkt in de voetbalwereld en er zijn nooit garanties, dat weet je zelf ook. Ik weet ook waarom ik hier ben aangesteld. Waarom er dingen zijn gebeurd met de verkoop van spelers en dat we in de opbouw zitten naar iets nieuws. Ik weet dat ik daarvoor hier ben. Op korte termijn moeten de resultaten wel beter.”

Na een teleurstellende reeks van slechts vijf punten uit vier duels na de winterstop is de druk groot op het duel met Go Ahead Eagles. „Hoe het team heeft gereageerd, geeft me wel vertrouwen. We zijn onverstoorbaar ons werk blijven doen, hebben goed geëvalueerd en hebben ons goed voorbereid om tot winst te komen. Daar moet alles op gericht zijn.”

Tekort gedaan

Van Nistelrooy vindt dat PSV zichzelf de afgelopen periode tekort heeft gedaan. „Je moet toch tot de conclusie komen dat het ongelukkige momenten zijn die we zelf veroorzaken. Of het nu over gemiste kansen gaat, een gemiste penalty of een rode kaart. Ik zie genoeg dingen om vertrouwen uit te putten. De basis is er. Het geeft me vertrouwen dat we een serie kunnen neerzetten als we stoppen met onszelf in de voet te schieten.”

Luuk de Jong, die tegen FC Emmen ontbrak vanwege de hoofdwond die hij had opgelopen tegen Vitesse, en de nieuwe spits Fabio Silva zijn beschikbaar tegen Go Ahead Eagles. En ook Ismael Saibari is weer beschikbaar.

Van Nistelrooy is blij met de aanstelling van Earnest Stewart. „Dat is geweldig. Dat is een topper in zijn vak met veel ervaring als technisch directeur. Bij AZ bijvoorbeeld, maar ook bij de Amerikaanse bond. Die expertise hebben we nodig om PSV weer terug te brengen waar het hoort.”

Voor deze window rekent Van Nistelrooy erop dat er nog minimaal één aanvallende speler bij komt. Dat zal gaan om een vleugelspeler. Bryan Gil (Tottenham Hotspur) en Kamaldeen Sulemana (Stade Rennais) zijn daarvoor in beeld. Van Nistelrooy heeft aangegeven dat Yorbe Vertessen verhuurd zal gaan worden. „Het is in het belang van Yorbe en PSV dat hij aan spelen toe gaat komen.” Voor de snelle spits is interesse van meerdere Belgische clubs.

