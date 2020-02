Statistieken: Nederlandse clubs klaar in Europa na dubbele ’nederlaag’

AZ moest als eerste proberen een plaats bij de laatste zestien veilig te stellen. Het was voor de ploeg van Arne Slot echter te veel gevraagd om na de 1-1 in Alkmaar een toereikend resultaat neer te zetten in Oostenrijk. AZ verloor met 2-0.

Ajax moest in eigen huis juist een 2-0 achterstand (opgelopen in de heenwedstrijd) goedmaken tegen Getafe, maar een snelle tegengoal zorgde ervoor dat de Amsterdammers vier keer moesten scoren. Dat bleek een te zware opgave, Ajax kwam niet verder dan een 2-1 zege.

