VIDEO Jumbo-Visma geeft inkijkje in emotionele achtbaan bij Giro-ontknoping

Roglic was op de steile Monte Lussari tijdens de tijdrit net een paar minuten het tweede tussenpunt gepasseerd, toen hij problemen kreeg met zijn ketting. Het mankement zorgde voor een paar momenten van ontzetting bij onder anderen zijn teamgenoten, die aan de finish toekeken. Mede dankzij zijn mecanicien en een behulpzame supporter kon Roglic redelijk snel weer op pad.

Doordat hij snel zijn cadans hervond en rozetruidrager Geraint Thomas het ontzettend zwaar kreeg in de laatste kilometers klom Roglic toch naar de eerste plaats met een marge van veertien seconden. Toen dat bekend werd trok er een golf van vreugde door het hele team, inclusief Roglic zelf.

De Giro eindigt zondag met een etappe in en om Rome. Als Roglic veilig in het peloton finisht tijdens de verwachte massasprint, dan is hij voor de vierde keer in zijn loopbaan de beste in een grote. Hij won namelijk al drie keer de Vuelta. Deze eeuw hebben alleen Chris Froome en Alberto Contador (beiden 7) méér grote rondes gewonnen.