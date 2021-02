’Alle vertrouwen in doorgaan Australian Open’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Toernooibaas: ’Alle vertrouwen dat Australian Open doorgaat’

08.11 uur: De Australian Open begint zoals gepland op maandag 8 februari. Dat zei directeur Craig Tiley van het grandslamtoernooi in Melbourne, ondanks dat onder anderen 160 tennissers in quarantaine zijn gegaan nadat een medewerker van een spelershotel besmet bleek met het coronavirus. „We hebben het volste vertrouwen dat de Australian Open doorgaat”, vertelde hij verslaggevers in Melbourne.

De voorbereidingstoernooien in aanloop naar het toernooi worden vrijdag hervat, zei Tiley. Dat geldt eveneens voor de ATP Cup, die in Melbourne wordt gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland.

In totaal zijn uit voorzorg alle spelers, coaches, officials en stafleden die verbleven in het bewuste hotel in quarantaine gegaan. Het betreft in totaal 507 mensen. Zij ondergaan donderdagavond (plaatselijke tijd) allemaal een coronatest. Als die negatief uitvalt, mogen de tennissers weer het hotel uit om te trainen.

’Sixers’ ook te sterk voor Hornets in NBA

08.09 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA nog altijd stevig in handen. De ploeg won ook de derde uitwedstrijd op rij, met 118-111 van Charlotte Hornets. Topschutter Joel Embiid, terug na een rugblessure, maakte 34 punten. Tobias Harris was goed voor 26 punten.

Los Angeles Clippers, tweede in de stand van de westelijke divisie achter koploper Utah Jazz, boekte een ruime zege op Cleveland Cavaliers: 121-99. Paul George blonk uit met 36 punten, Kawhi Leonard noteerde er 24.

Milwaukee Bucks, de nummer twee in de oostelijke divisie, won met 130-110 van Indiana Pacers. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo leverde een triple-double af: 21 punten, 14 rebounds en 10 assists. Topscorer bij de Pacers was Domantas Sabonis met 33 punten.