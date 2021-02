Koeman moet Sergi Roberto opnieuw missen bij Barcelona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: UCI komt met nieuwe veiligheidsregelsmaatregelen

19.29 uur: De internationale wielerunie UCI heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de veiligheid van de renners te verbeteren. Een aantal maatregelen is al met ingang van uiterlijk maandag van kracht, andere regels treden pas vanaf 1 april in werking.

De UCI eist onder meer dat alle organisaties een zogenoemde Event Safety Manager benoemen. De UCI zet een certificeringssysteem op en gaat de managers voorzien van een opleiding.

De UCI wil daarnaast onder meer de hekwerken beter doorlichten en ook de aanduiding van de hindernissen op het parcours verbeteren. Begin augustus ging het helemaal mis tijdens de eerste etappe van de Ronde van Polen. Tijdens de sprint om de dagzege in Katowice week Dylan Groenewegen af van zijn lijn. De sprinter van Jumbo-Visma reed vlak voor de finishstreep landgenoot Fabio Jakobsen klem. Jakobsen vloog door de omheining heen en liep zware verwondingen op. Hij werd enkele dagen in coma gehouden in het ziekenhuis. Jakobsen is nog altijd aan het revalideren. Renners en ploegleiders drongen de afgelopen maanden veelvuldig aan op verbeteringen.

Ook zijn er strengere richtlijnen vastgesteld voor het gedrag van betrokkenen, onder wie motorrijders en bestuurders van de ploegwagens. Renners krijgen instructies hoe ze bidons moeten weggooien en er komen afvalzones waarin de renners hun afval kwijt kunnen.

Dat er veranderingen nodig zijn bleek donderdag nog maar eens. Tijdens de tweede etappe in de Ster van Bessèges ging het in de finale mis met een flinke valpartij. Dit kwam mede door een rotonde die op ongeveer 500 meter van de finish lag. Ook was er op social media veel ophef over het vak fotografen dat heel kort op de finish stond.

Voetbal: Coach Koeman moet Sergi Roberto opnieuw missen bij Barcelona

18.30 uur: Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona kan opnieuw enige tijd geen beroep doen op Sergi Roberto. De 28-jarige international is weer geblesseerd geraakt. Volgens de Spaanse club heeft hij last van zijn rechterdijbeen.

Barcelona vermeldde niet hoelang Roberto aan de kant moet blijven. Spaanse media spreken over een periode van vier weken. Daardoor zou hij onder meer ontbreken in de eerste wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Dat duel staat voor 16 februari in Camp Nou op het programma. De return is op 10 maart in Parijs.

Roberto maakte afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Athletic Bilbao (2-1) als invaller zijn rentree. Hij stond sinds eind november aan de kant met een spierblessure. Roberto begon woensdag in de gewonnen bekerwedstrijd bij Granada CF (3-5) in het basisteam, maar moest in de 56e minuut geblesseerd naar de kant.

Bulthuis verliest met Ulsan Hyundai FC bij WK clubs van Tigres

17.09 uur: De Mexicaanse voetbalclub Tigres heeft de halve eindstrijd bereikt van het WK clubs in Qatar. De kampioen van Noord- en Midden-Amerika was in Al Rayyan met 2-1 te sterk voor het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC, de club van de Nederlandse verdediger Dave Bulthuis. Tigres zegevierde met 2-1 dankzij twee treffers van de Franse oud-international André-Pierre Gignac. Kim Kee-Hee scoorde voor Ulsan.

Bulthuis (30) won met zijn Zuid-Koreaanse club in december vorig jaar de Aziatische versie van de Champions League. Hij is oud-speler van onder meer FC Utrecht, FC Nürnberg en sc Heerenveen. Bulthuis speelde tegen Tigres de hele wedstrijd.

Tigres komt zondag in de halve finales uit tegen Palmeiras, de kampioen van Zuid-Amerika. Ulsan Hyundai FC speelt zondag in de strijd om de vijfde plaats tegen de verliezer van het duel tussen Al Duhail SC uit Qatar en Al Ahly SC uit Egypte, dat later op donderdag ook in Al Rayyan wordt afgewerkt.

Al Duhail had afgelopen afgelopen maandag het WK moeten openen tegen Auckland City FC. De kampioen van Oceanië trok zich echter terug vanwege de huidige coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland.

Bayern München, de kampioen van Europa, speelt maandag in de halve finales tegen de winnaar van het duel tussen Al Duhail en Al Ahly SC, de kampioen van Afrika.

Bij het WK voor clubs in Qatar, waar in 2022 het grote WK voor landenteams wordt gehouden, is Danny Makkelie als scheidsrechter actief. Kevin Blom en Jochem Kamphuis fungeren als VAR bij het FIFA-toernooi.

Bij de WK-duels in Qatar zijn toeschouwers welkom. De organisatie reserveert 30 procent van de capaciteit van de twee stadions in Al Rayyan voor publiek. Het gaat dan om ongeveer 12.500 bezoekers. Die mogen alleen afkomstig zijn uit gastland Qatar en moeten een negatieve coronatest kunnen tonen, die niet ouder is dan 72 uur.

Wielrennen: Dupont wint tweede etappe Ster van Bessèges

16.42 uur: Timothy Dupont heeft de tweede etappe in de Ster van Bessèges op zijn naam geschreven. De Belg van Bingoal - Wallonie Bruxelles was na 154 kilometer in een door valpartijen ontsierde massasprint in La Calmette de snelste. Hij bleef De Fransman Pierre Barbier en de Europees kampioen Giacomo Nizzolo voor. De leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Christophe Laporte, die als vijfde finishte.

Vijf wielrenners gingen er al vroeg vandoor in de etappe van Saint-Geniès naar La Calmette; de Franse renners Alexandre Delettre en Tony Hurel, de Belgen Robeet en Maximilien Picoux en de Tsjech Vojtech Repa. Robeet bleef het langst vooruit en werd op 10 kilometer van de meet teruggepakt.

In de aanloop naar de massasprint waren er twee valpartijen. Vooral bij de tweede, op een rotonde zo’n 500 meter van de finish, waren nogal wat renners betrokken. De Franse sprinter Nacer Bouhanni kwam te vroeg op kop, net als Nizzolo. Dupont profiteerde daarvan.

Voetbal: Dembélé vierde coronageval bij Atlético Madrid

13.03 uur: De Franse aanvaller Moussa Dembéle is de vierde speler van Atlético Madrid die deze week positief heeft getest op het coronavirus, na aanvaller João Félix, verdediger Mario Hermoso en middenvelder Yannick Carrasco. De spelers zitten in thuisisolatie en missen in ieder geval de thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo. Atlético is koploper in de Spaanse LaLiga met liefst 10 punten voorsprong op Barcelona en Real Madrid.

Dembélé (24) is nog maar net in dienst van Atlético. Hij is in januari aangetrokken als opvolger van de vertrokken spits Diego Costa. Dembélé wordt gehuurd van de Franse club Olympique Lyon.

Kortere tennispartijen voor vrouwen in aanloop Australian Open

12.41 uur: De tennissters spelen vanaf vrijdag kortere wedstrijden dan normaal in de voorbereidingstoernooien van de Australian Open. Tennis Australia heeft besloten dat de vrouwen geen derde set spelen, maar bij een stand van 1-1 in sets een beslissende supertiebreak tot 10 punten spelen. De mannen spelen indien nodig wel een derde set met eventueel een reguliere tiebreak (tot 7 punten).

De aanpassing is nodig omdat er nog maar drie dagen resteren voor de Australian Open beginnen op 8 februari. Door een coronabesmetting bij een medewerker in een van de spelershotels zijn meer dan vijfhonderd mensen weer in quarantaine gegaan, onder wie 160 spelers. Ze zullen donderdag allemaal een coronatest ondergaan.

De Yarra Valley Classic, de Gippsland Trophy en de Grampians Trophy zijn de voorbereidingstoernooien voor de vrouwen die momenteel gaande zijn. Vanwege het coronageval bij de hotelmedewerker zijn er donderdag geen wedstrijden.

Botic van de Zandschulp komt vrijdag mogelijk twee keer in actie. De nummer 159 van de wereld neemt het in de derde ronde van het Great Ocean Road Open op tegen de Amerikaan Reilly Opelka. De winnaar treft later op de dag Kevin Anderson of Karen Chatsjanov.

Redelijke start golfer Luiten in Saudi International

12.09 uur: Golfer Joost Luiten heeft een redelijke start gemaakt in het Saudi International, het derde toernooi van dit jaar in het Midden-Oosten. De Nederlands prof legde op de Royal Greens van King Abdullah Economic City de eerste ronde af in 67 slagen, 3 onder het baangemiddelde. Het leverde hem in de stand de gedeelde zeventiende plaats op.

Luiten noteerde vijf birdies, maar zette er wel een double bogey, twee slagen boven par, tegenover. De Nederlander is naarstig op zoek naar een topklassering. In het Abu Dhabi Championship en de Dubai Desert Classic speelde de 35-jarige golfer nog geen grote rol van betekenis.

„Mijn spel in Dubai was zeker niet slecht, maar om echt hoog te kunnen eindigen hier in Saoedi-Arabië moeten alle onderdelen wel wat scherper”, zei Luiten, die twee jaar geleden zesde werd op het Saudi International.

„Toen we hier in 2019 voor het eerst kwamen werd er gezegd dat er heel veel gebouwd zou gaan worden, maar daar is nog niet veel van te zien, het is nog altijd een beetje een spookstad. Er zijn wel appartementen, maar het lijkt erop dat die nog allemaal leeg zijn. Er is hier dus niet veel sfeer, jammer, maar ik ben hier natuurlijk om te presteren. En het is hoe dan ook een mooi toernooi met ook Amerikaanse toppers als Dustin Johnson, Patrick Reed en Bryson DeChambeau in het veld.”

De Engelsman David Horsey leidt met 61 slagen (-9). Hij maakte liefst negen birdies. De Schot Stephen Gallacher staat op -8.

Giro d’Italia 2021 start met tijdrit in Turijn

11.29 uur: De Ronde van Italië gaat dit jaar van start in Turijn. Dat heeft Giro-organisator RCS bekendgemaakt. Ook de tweede en derde etappe worden in de Noord-Italiaanse regio Piemonte verreden.

De Giro d’Italia start op 8 mei met een tijdrit van 9 kilometer in Turijn. Een dag later vertrekt het peloton voor een etappe van 173 kilometer van Stupinigi naar Novara. De derde etappe gaat van Biella naar Canale over 187 kilometer.

Het is de derde keer dat Turijn is betrokken bij de start van de Ronde van Italië. In 1961 begon de Giro met een rit van 115 kilometer met start en finish in Turijn. In 2011 was de stad de finishplaats van de ploegentijdrit waarmee de Giro begon. Die werd toen gewonnen door HTC High Road.

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna laat in een video weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op de eerste roze trui. Voor de tijdrit van 9 kilometer zal hij een van de topfavorieten zijn. In de afgelopen Giro won de Italiaan ook de openingstijdrit in Palermo, de andere twee tijdritten en de vijfde etappe met aankomst in Camigliatello Silano.

De tweede etappe naar Novara is nagenoeg vlak. De derde etappe heeft in het tweede deel beklimmingen, waarvan er drie meetellen voor het bergklassement. Canale is voor het eerst finishplaats in de Ronde van Italië.

In de slotweek keert de Giro terug in Piemonte. De negentiende etappe eindigt bovenop de Alpe di Mera in Valsesia, een beklimming die nog niet eerder diende als Giro-aankomst. Een dag later vertrekt het peloton vanuit Verbania, maar de rest van die rit heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt.

Mensenrechtenorganisaties roepen op tot boycot Peking 2022

11.14 uur: Mensenrechtenorganisaties hebben exact één jaar voor aanvang van de Olympische Winterspelen in Peking opgeroepen tot een boycot van het sportevenement in februari 2022. Het Internationaal Olympisch Comité zou niet moeten toestaan dat China de Spelen organiseert vanwege de schending van mensenrechten in het land.

Human Rights Watch was een van die organisaties die het IOC aansprak. „Het IOC weet dat de Chinese autoriteiten willekeurig Oeigoeren en andere moslims vasthouden, het staatstoezicht uitbreiden en talloze vreedzame critici het zwijgen opleggen”, zei Sophie Richardson, directeur van de afdeling China bij Human Rights Watch.

Een coalitie van 180 regionale groeperingen die zich inzetten voor mensenrechten heeft in een open brief aan verschillende regeringen aangedrongen de Spelen in Peking te mijden. Een boycot zou ervoor kunnen zorgen dat de Chinese regering „niet wordt aangemoedigd tot verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten en harde optredens tegen afwijkende meningen.”

„Als China de schendingen van de mensenrechten in Tibet en de aangrenzende regio’s niet stopt, zou het China niet moeten worden toegestaan om deze Olympische Winterspelen van 2022 in Peking te organiseren”, aldus Kalden Obara, voorzitter van de Tibetaanse gemeenschap in Japan.

Toernooibaas: ’Alle vertrouwen dat Australian Open doorgaat’

08.11 uur: De Australian Open begint zoals gepland op maandag 8 februari. Dat zei directeur Craig Tiley van het grandslamtoernooi in Melbourne, ondanks dat onder anderen 160 tennissers in quarantaine zijn gegaan nadat een medewerker van een spelershotel besmet bleek met het coronavirus. „We hebben het volste vertrouwen dat de Australian Open doorgaat”, vertelde hij verslaggevers in Melbourne.

Bekijk ook: Melbourne houdt adem in voor Australian Open

De voorbereidingstoernooien in aanloop naar het toernooi worden vrijdag hervat, zei Tiley. Dat geldt eveneens voor de ATP Cup, die in Melbourne wordt gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland.

In totaal zijn uit voorzorg alle spelers, coaches, officials en stafleden die verbleven in het bewuste hotel in quarantaine gegaan. Het betreft in totaal 507 mensen. Zij ondergaan donderdagavond (plaatselijke tijd) allemaal een coronatest. Als die negatief uitvalt, mogen de tennissers weer het hotel uit om te trainen.

’Sixers’ ook te sterk voor Hornets in NBA

08.09 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA nog altijd stevig in handen. De ploeg won ook de derde uitwedstrijd op rij, met 118-111 van Charlotte Hornets. Topschutter Joel Embiid, terug na een rugblessure, maakte 34 punten. Tobias Harris was goed voor 26 punten.

Los Angeles Clippers, tweede in de stand van de westelijke divisie achter koploper Utah Jazz, boekte een ruime zege op Cleveland Cavaliers: 121-99. Paul George blonk uit met 36 punten, Kawhi Leonard noteerde er 24.

Milwaukee Bucks, de nummer twee in de oostelijke divisie, won met 130-110 van Indiana Pacers. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo leverde een triple-double af: 21 punten, 14 rebounds en 10 assists. Topscorer bij de Pacers was Domantas Sabonis met 33 punten.