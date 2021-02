Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kortere tennispartijen voor vrouwen in aanloop Australian Open

12.41 uur: De tennissters spelen vanaf vrijdag kortere wedstrijden dan normaal in de voorbereidingstoernooien van de Australian Open. Tennis Australia heeft besloten dat de vrouwen geen gewone sets tot 6 games spelen, maar alleen reguliere tiebreaks tot 7 punten met indien nodig een beslissende tiebreak tot 10 punten. De mannen blijven wel gewoon tennissen om twee gewonnen sets.

De aanpassing is nodig omdat er nog maar drie dagen resteren voor de Australian Open beginnen op 8 februari. Door een coronabesmetting bij een medewerker in een van de spelershotels zijn meer dan 500 mensen weer in quarantaine gegaan, onder wie 160 spelers. Ze zullen donderdag allemaal een coronatest ondergaan.

De Yarra Valley Classic, de Gippsland Trophy en de Grampians Trophy zijn de voorbereidingstoernooien die momenteel gaande zijn. Vanwege het coronageval bij de hotelmedewerker zijn er donderdag geen wedstrijden.

Redelijke start golfer Luiten in Saudi International

12.09 uur: Golfer Joost Luiten heeft een redelijke start gemaakt in het Saudi International, het derde toernooi van dit jaar in het Midden-Oosten. De Nederlands prof legde op de Royal Greens van King Abdullah Economic City de eerste ronde af in 67 slagen, 3 onder het baangemiddelde. Het leverde hem in de voorlopige stand de gedeelde zestiende plaats op.

Luiten noteerde vijf birdies, maar zette er wel een double bogey tegenover. De Nederlander is naarstig op zoek naar een topklassering. In het Abu Dhabi Championship en de Dubai Desert Classic speelde de 35-jarige golfer nog geen grote rol van betekenis.

De Engelsman David Horsey leidt met 61 slagen (-9). Hij maakte liefst negen birdies.

Giro d’Italia 2021 start met tijdrit in Turijn

11.29 uur: De Ronde van Italië gaat dit jaar van start in Turijn. Dat heeft Giro-organisator RCS bekendgemaakt. Ook de tweede en derde etappe worden in de Noord-Italiaanse regio Piemonte verreden.

De Giro d’Italia start op 8 mei met een tijdrit van 9 kilometer in Turijn. Een dag later vertrekt het peloton voor een etappe van 173 kilometer van Stupinigi naar Novara. De derde etappe gaat van Biella naar Canale over 187 kilometer.

Het is de derde keer dat Turijn is betrokken bij de start van de Ronde van Italië. In 1961 begon de Giro met een rit van 115 kilometer met start en finish in Turijn. In 2011 was de stad de finishplaats van de ploegentijdrit waarmee de Giro begon. Die werd toen gewonnen door HTC High Road.

Wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna laat in een video weten dat hij zijn zinnen heeft gezet op de eerste roze trui. Voor de tijdrit van 9 kilometer zal hij een van de topfavorieten zijn. In de afgelopen Giro won de Italiaan ook de openingstijdrit in Palermo, de andere twee tijdritten en de vijfde etappe met aankomst in Camigliatello Silano.

De tweede etappe naar Novara is nagenoeg vlak. De derde etappe heeft in het tweede deel beklimmingen, waarvan er drie meetellen voor het bergklassement. Canale is voor het eerst finishplaats in de Ronde van Italië.

In de slotweek keert de Giro terug in Piemonte. De negentiende etappe eindigt bovenop de Alpe di Mera in Valsesia, een beklimming die nog niet eerder diende als Giro-aankomst. Een dag later vertrekt het peloton vanuit Verbania, maar de rest van die rit heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt.

Mensenrechtenorganisaties roepen op tot boycot Peking 2022

11.14 uur: Mensenrechtenorganisaties hebben exact één jaar voor aanvang van de Olympische Winterspelen in Peking opgeroepen tot een boycot van het sportevenement in februari 2022. Het Internationaal Olympisch Comité zou niet moeten toestaan dat China de Spelen organiseert vanwege de schending van mensenrechten in het land.

Human Rights Watch was een van die organisaties die het IOC aansprak. „Het IOC weet dat de Chinese autoriteiten willekeurig Oeigoeren en andere moslims vasthouden, het staatstoezicht uitbreiden en talloze vreedzame critici het zwijgen opleggen”, zei Sophie Richardson, directeur van de afdeling China bij Human Rights Watch.

Een coalitie van 180 regionale groeperingen die zich inzetten voor mensenrechten heeft in een open brief aan verschillende regeringen aangedrongen de Spelen in Peking te mijden. Een boycot zou ervoor kunnen zorgen dat de Chinese regering „niet wordt aangemoedigd tot verschrikkelijke schendingen van de mensenrechten en harde optredens tegen afwijkende meningen.”

„Als China de schendingen van de mensenrechten in Tibet en de aangrenzende regio’s niet stopt, zou het China niet moeten worden toegestaan om deze Olympische Winterspelen van 2022 in Peking te organiseren”, aldus Kalden Obara, voorzitter van de Tibetaanse gemeenschap in Japan.

Toernooibaas: ’Alle vertrouwen dat Australian Open doorgaat’

08.11 uur: De Australian Open begint zoals gepland op maandag 8 februari. Dat zei directeur Craig Tiley van het grandslamtoernooi in Melbourne, ondanks dat onder anderen 160 tennissers in quarantaine zijn gegaan nadat een medewerker van een spelershotel besmet bleek met het coronavirus. „We hebben het volste vertrouwen dat de Australian Open doorgaat”, vertelde hij verslaggevers in Melbourne.

De voorbereidingstoernooien in aanloop naar het toernooi worden vrijdag hervat, zei Tiley. Dat geldt eveneens voor de ATP Cup, die in Melbourne wordt gehouden. Ook de loting voor de Australian Open vindt vrijdag plaats, een dag later dan gepland.

In totaal zijn uit voorzorg alle spelers, coaches, officials en stafleden die verbleven in het bewuste hotel in quarantaine gegaan. Het betreft in totaal 507 mensen. Zij ondergaan donderdagavond (plaatselijke tijd) allemaal een coronatest. Als die negatief uitvalt, mogen de tennissers weer het hotel uit om te trainen.

’Sixers’ ook te sterk voor Hornets in NBA

08.09 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben de koppositie in de oostelijke divisie van de NBA nog altijd stevig in handen. De ploeg won ook de derde uitwedstrijd op rij, met 118-111 van Charlotte Hornets. Topschutter Joel Embiid, terug na een rugblessure, maakte 34 punten. Tobias Harris was goed voor 26 punten.

Los Angeles Clippers, tweede in de stand van de westelijke divisie achter koploper Utah Jazz, boekte een ruime zege op Cleveland Cavaliers: 121-99. Paul George blonk uit met 36 punten, Kawhi Leonard noteerde er 24.

Milwaukee Bucks, de nummer twee in de oostelijke divisie, won met 130-110 van Indiana Pacers. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo leverde een triple-double af: 21 punten, 14 rebounds en 10 assists. Topscorer bij de Pacers was Domantas Sabonis met 33 punten.