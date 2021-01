Ploeg Van den Brom met tien man gelijk tegen Gent

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Genk met tien man niet langs Gent

23:12 uur John van den Brom heeft met Racing Genk opnieuw niet kunnen winnen. Na twee nederlagen op rij kwam de nummer 2 in de hoogste klasse van het Belgische voetbal op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen AA Gent. Wel deed de thuisploeg dat het grootste deel van het duel met tien man.

De Nigeriaan Paul Onuachu zette Genk al in de zevende minuut op voorsprong, maar de goede start werd teniet gedaan door de Colombiaan Carlos Cuesta die 5 minuten later al met rood naar de kant mocht. Kort voor rust maakte Roman Yaremchuk gelijk voor de ploeg uit Gent.

Club Brugge, dat woensdag met 2-1 won van KV Oostende, heeft inmiddels 9 punten voorsprong op Genk dat in november Van den Brom als trainer aanstelde.

Volleybal: Sliedrecht Sport vervroegt duels wegens avondklok

22:18 uur Volleybalclub Sliedrecht Sport heeft de eerstkomende drie thuisduels in de eredivisie vervroegd. Dat doet de club na de aankondiging dat vanaf zaterdag een avondklok geldt in Nederland vanwege de coronasituatie. De keuze om af te zien van avondwedstrijden ligt in de topcompetities bij de bonden en de clubs. Het betreft professionele sport waarvoor in principe een uitzonderingspositie geldt.

Het vrouwenteam van Sliedrecht Sport, de nummer 2 in de eredivisie, speelt nu zaterdag al om 16.00 uur tegen Regio Zwolle. Normaal gesproken spelen de hoogste teams van Sliedrecht Sport hun thuisduels om 20.00 uur. Ook het duel van de mannen met SSS op 30 januari en het vrouwenduel tussen Sliedrecht en Set-Up ’65 (6 februari) begint om 16.00 uur.

De duels zijn live te volgen via de website van Sliedrecht Sport.

Schaken: Weer remises Giri en Van Foreest

20:40 uur Schakers Anish Giri en Jorden van Foreest hebben in de vijfde ronde van het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee opnieuw remise gespeeld. Giri deelde het punt met de Indiër Pentala Harikrishna. Van Foreest deed dat met jeugdwereldkampioen Alireza Firouzja, afkomstig uit Iran.

Giri deelt de tweede plaats met 3 punten uit vijf partijen, zijn jongere landgenoot staat samen met drie andere grootmeesters op de zesde plek met 2,5 punten uit vijf.

Nils Grandelius is de opvallende leider met 3,5 punten. De 27-jarige Zweed, nummer 76 op de wereldranglijst, boekte al zijn derde overwinning op deze editie van Tata Steel Chess, waar vanwege corona alleen de veertien topspelers in de Masters in actie komen en publiek niet welkom is. Grandelius, die bekendstaat om zijn grillige, maar avontuurlijke spel, verraste in de vijfde ronde met wit de Franse nummer 5 van de wereld Maxime Vachier-Lagrave.

De Noorse wereldkampioen en zevenvoudig Tata Steel-winnaar Magnus Carlsen speelde remise tegen de Duitser Alexander Donchenko. De Amerikaanse titelverdediger Fabiano Caruana kwam evenmin tot winst; hij remiseerde met de Rus Andrej Esipenko. Carlsen en Caruana delen met Giri de tweede plaats in de tussenstand.

Biljarten: Jaspers naar laatste vier Duke Challenge driebanden

19.05 uur: Biljarter Dick Jaspers heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Duke Challenge in Nistelrode, het eerste Europese toptoernooi voor driebanders na een coronastop van bijna een jaar. De Brabander, viervoudig wereldkampioen in deze carambolesport, boekte donderdag twee zeges in het toernooi, dat vanwege het coronavirus achter gesloten deuren plaatsvindt.

Jaspers rekende in de achtste finales af met 3-2 in sets met de Belg Roland Forthomme. De Nederlander won de vijfde en beslissende set door in één beurt alle benodigde 10 punten te maken. In de kwartfinale tegen de Turk Murat Coklu was hij nog overtuigender: 3-0 in sets en een hoog moyenne van 2,727. Hij treft vrijdag in de halve finale de vermaarde Zweed Torbjörn Blomdahl. De andere halve finale gaat tussen de Turk Tayfun Tasdemir en de Italiaan Marco Zanetti.

Voor de 55-jarige Jaspers was het bijna een jaar geleden dat hij op internationaal wedstrijdniveau uitkwam. Zijn verloren finale van de wereldbeker in het Turkse Antalya was meer dan 330 dagen geleden.

Waterpolo: Waterpolosters winnen eenvoudig van Frankrijk

17.29 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben hun derde groepswedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Triëst met ruime cijfers gewonnen van Frankrijk, maar de zege van 15-6 is vermoedelijk niet genoeg om als groepswinnaar naar de kwartfinales te gaan. Italië moet nog spelen tegen het zwakke Slowakije en zal bij een verwachte overwinning als eerste eindigen in de groep.

Wie Oranje treft in de kwartfinales op vrijdag staat nog niet helemaal vast, maar dat wordt zeer waarschijnlijk Kazachstan, dat in de andere groep om de derde en vierde plaats strijdt met Israël. De ploeg van bondscoach Arno Havenga mikt in Triëst op een een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio. Om dat doel te bereiken, is winst in de halve finales nodig.

Voor een zekere groepswinst was een ruimere overwinning nodig op de Franse ploeg. Omdat Nederland en Italië in hun onderlinge duel gelijkspeelden, zal het verschil in doelpunten tegen Frankrijk de doorslag geven voor de plaatsen één en twee in groep A. Aangezien Italië met 19-6 had gewonnen van Frankrijk, was een Nederlandse zege met minimaal 14 doelpunten verschil nodig om Italië voor te blijven.

De waterpolosters namen de klus wel serieus en liepen in de eerste periode meteen uit naar een voorsprong van 8-2. In de drie volgende periodes kon de ploeg die hoge productie niet meer evenaren. Frankrijk won zelfs de tweede periode met 2-1. Oranje pakte de derde periode met 3-2 en won de laatste met 3-0. Simone van der Kraats en Dagmar Genee waren de topscorers bij Oranje met ieder vier treffers. Maud Megens en Iris Wolves noteerden twee doelpunten. Sabrina van der Sloot, Bente Rogge en Brigitte Sleeking scoorden eenmaal.

Atletiek: Bol en Klaver openen indoorseizoen in Wenen

17.11 uur: Atletes Femke Bol en Lieke Klaver beginnen hun indoorseizoen op 30 januari in Wenen. Ze staan ingeschreven op zowel de 200 als de 400 meter bij de Indoor Track & Field Vienna. Kwalificatie voor de EK indoor in maart in het Poolse Torun is hun inzet. De limiet voor deelname is gezet op 53,15.

Bol en Klaver beleefden vorig jaar hun internationale doorbraak outdoor. De 20-jarige Bol was zelfs de snelste van de wereld op de 400 meter horden met een tijd van 53,79. Op de 400 meter kwam ze tot 52,13. De 22-jarige Klaver was met 22,66 Europa’s snelste op de 200 meter en ze voerde met 50,98 ook de Europese ranglijst aan op de 400 meter.

Bij de mannen is er eveneens een sterke inbreng van Nederlandse atleten op de 400 meter, met onder anderen Nederlands recordhouder Liemarvin Bonevacia en Nederlands kampioen outdoor Jochem Dobber. De limiet op de 400 meter voor de EK indoor ligt bij de mannen op 47,20. In totaal staan er zestien Nederlandse atleten op de startlijst.

Voetbal: Portugees Sousa nieuwe bondscoach Polen

16.36 uur: De Portugees Paulo Sousa is de nieuwe bondscoach van de nationale voetbalploeg van Polen. Dat heeft oud-voetballer Zbigniew Boniek, de baas van de Poolse voetbalbond, donderdag bekendgemaakt. Sousa (50) is de opvolger van Jerzy Brzeczek die eerder in de week onverwacht werd ontslagen.

Sousa won als voetballer twee keer de Champions League, met Juventus en Borussia Dortmund. Als trainer was hij onder meer in dienst van FC Basel en Fiorentina. Zijn laatste club was Girondins Bordeaux waar hij aan het einde van het vorige, wegens corona verkorte seizoen afscheid nam.

Polen doet komende zomer mee aan het EK, waar het land in een groep met Spanje, Zweden en Slowakije zit. Brzeczek was sinds 2018 in dienst van de Poolse bond.

Golf: Luiten begint goed in Abu Dhabi, maar kan ronde niet voltooien

16.34 uur: Golfer Joost Luiten is goed begonnen aan het nieuwe golfseizoen. Hij kon zijn eerste ronde in het Abu Dhabi HSBC Championship echter niet voltooien wegens de invallende duisternis. Het toernooi ging later van start wegens mist.

Luiten had pas elf holes gelopen toen de duisternis verder spelen onmogelijk maakte. Kort daarvoor had Luiten een eagle - twee slagen onder par - geslagen. Hij had al een birdie gemaakt en daardoor staat hij voorlopig op drie slagen onder het baangemiddelde.

Rory McIlroy maakte meteen indruk en is de leider. De Noord-Ier voltooide wel alle achttien holes op de eerste dag door met acht birdies een score van -8 noteren. De Engelsman Tyrell Hatton, goed voor twee eagles, staat een slag achter op McIlroy.

Luiten wordt in Abu Dhabi voor het eerst vergezeld door de Engelse caddie Jason Hempleman. Hij is de vervanger van Maarten Bosch, die Luiten het afgelopen anderhalf jaar bijstond op de golfbanen.

Voetbal: City-spits Agüero test nu zelf positief op corona

16.03 uur: Manchester City heeft aanvaller Sergio Agüero voorlopig nog niet terug. De Argentijn verbleef al in thuisisolatie nadat hij in contact was geweest met een met het coronavirus besmet persoon en blijkt nu ook zelf een positieve test te hebben afgelegd.

Manchester City wordt hard getroffen door het virus met alleen al elf besmettingen bij spelers en staf de afgelopen weken. Eind december moest een wedstrijd tegen Everton worden afgelast.

Voor Agüero is het de zoveelste tegenslag in een seizoen waarin de 32-jarige spits geplaagd wordt door blessures. Pas drie keer stond hij dit seizoen in de basis. „Ik heb wat symptomen en ik volg het doktersadvies voor herstel. Pas goed op jezelf”, meldde Agüero op Twitter. Zonder de Argentijn is het team van coach Pep Guardiola wel aan een goede serie bezig. De 2-0-zege woensdag op Aston Villa betekende de negende overwinning op een rij in alle competities.

Voetbal: Koploper AC Milan heeft drietal weer terug tegen Atalanta

15.55 uur: AC Milan kan zaterdag tegen Atalanta Bergamo (18.00 uur) weer beschikken over Rade Krunic, Ante Rebic en Theo Hernandez. Het drietal heeft weer negatief getest op het coronavirus.

Krunic en Rebic testten twee weken geleden positief op het virus, Hernandez legde onlangs een valspositieve test af. Krunic en Rebic waren er sinds 6 januari niet meer bij. Ze misten die dag het duel met Juventus en ontbraken ook in de drie daaropvolgende wedstrijden.

AC Milan is de koploper in de Serie A. De club uit Milaan heeft 3 punten meer dan stadgenoot Internazionale.

Wielrennen: Wielerteams moeten plannen wijzigen door uitstel ronde Algarve

14.35 uur: In de aanloop naar het nieuwe wielerseizoen moeten heel wat ploegen hun programma aanpassen. De Ronde van de Algarve, doorgaans een sterk bezette etappekoers, wordt verplaatst. De Portugese koers stond voor 17 tot en met 21 februari op het programma.

Vanwege de coronamaatregelen in Portugal vindt de organisatie het niet gepast om in deze periode van het jaar een wielerwedstrijd te organiseren. Het is de bedoeling dat de 47e editie van de Ronde van de Algarve in mei alsnog wordt gereden, mits de internationale federatie UCI akkoord gaat. De Portugese wielerkoers maakt deel uit van de categorie onder de WorldTour.

De Belg Remco Evenepoel won de editie van vorig jaar. In 2019 zegevierde Tadej Pogacar, de Sloveen die afgelopen jaar de Tour de France won. Op de erelijst staan ook onder anderen Alberto Contador, Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas en Primoz Roglic.

Het Circuit de la Sarthe, een kleinere etappekoers in Frankrijk, gaat dit jaar niet door. De wedstrijd stond gepland voor begin april. De organisatie besloot om nu al duidelijkheid te scheppen. Mathieu van der Poel won twee jaar geleden de openingsetappe.

Algemeen: Sportorganisator Le Champion schrapt alle evenementen tot juni

11.52 uur: Sportorganisatie Le Champion heeft alle evenementen die het tot 1 juni zou organiseren van de kalender gehaald. De organisator van loop-, fiets- en wandelevenementen denkt dat het niet realistisch is om voor de zomer al grote, fysieke sportevenementen in Nederland verantwoord te kunnen laten plaatsvinden.

„Straks in maart is de cirkel rond en hebben wij een jaar lang geen fysieke evenementen kunnen organiseren”, zegt algemeen directeur Ron van der Jagt van Le Champion, dat normaal gesproken jaarlijks zo’n zestig sportevenementen organiseert. „De eerste grote evenementen die wij vorig jaar moesten annuleren waren onze evenementen in Zandvoort, op en rond het Formule 1-circuit. Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan dat deze evenementen opnieuw niet georganiseerd kunnen worden.”

Begin november besloot Le Champion al alle evenementen tot 1 maart te schrappen. Het betrof onder meer de halve marathon van Egmond, traditioneel de eerste hardloopklassieker van het jaar in januari.

Wielersport: Elia Viviani ondergaat kleine ingreep aan zijn hart

10.12 uur: De Italiaanse renner Elia Viviani heeft een kleine ingreep ondergaan aan zijn hart. Daardoor moet hij twee weken rust houden, meldt zijn ploeg Cofidis.

„Afgelopen zondag voelde ik een probleem met mijn hartritme”, aldus de 31-jarige Viviani. „Met de medische staf hebben we besloten een volledige check-up uit te voeren in het ziekenhuis van Ancona. Na de tests onderging ik een lichte operatie, die met succes is verlopen. Ik ben heel blij dat het probleem duidelijk is en dat ik verder kan gaan. Mijn motivatie blijft intact.”

De sprinter, die op stage was in Benidorm, begint zijn seizoen op zondag 21 februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Tennis: ATP voegt nieuwe toernooien toe aan uitgedunde kalender

09.32 uur: De ATP heeft kort na de start van het tennisseizoen nog twee extra toernooien aan de uitgedunde kalender toegevoegd. Het gaat om ATP-evenementen in Singapore en Marbella. Deze toernooien hebben een licentie voor één jaar ontvangen.

Het indoortoernooi van Singapore (22 tot en met 28 februari) wordt direct na de Australian Open gespeeld, in de week voorafgaand aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Het graveltoernooi in Marbella vindt van 5 tot en met 11 april plaats, aansluitend op het masterstoernooi van Miami.

De ATP maakte ook bekend dat het ATP-toernooi van Boedapest de licentie heeft overgegeven aan Belgrado. Ooit nam de Servische stad de licentie over van het Dutch Open in Amersfoort.

Het tennisseizoen ging begin deze maand van start in Antalya en Delray Beach. De tennissers bereiden zich momenteel in quarantaine voor op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 8 februari.

Badminton: Tien Nederlanders naar EK in Finland

08.37 uur: Bondscoach Ruud Bosch heeft tien badmintonners geselecteerd voor het EK gemengde landenteams in Finland. Het Europese titeltoernooi wordt gehouden van 16 tot en met 20 februari. Mark Caljouw en Selena Piek zijn de blikvangers van de Nederlandse ploeg.

Caljouw, de regerend Nederlands kampioen, is al zo goed als zeker van zijn eerste deelname aan de Olympische Spelen. De 25-jarige badmintonner moet in feite alleen nog vormbehoud tonen om in de zomer naar Tokio te mogen gaan. Caljouw kan de eerste Nederlandse man in het enkelspel op de Spelen worden sinds 1996.

Piek is in het gemengd dubbel met Robin Tabeling hard op weg naar deelname aan de Spelen. Ze hoopt zich met Cheryl Seinen ook in het vrouwendubbel te plaatsen.

Op het EK voor gemengde landenteams in de Finse stad Vantaa neemt Oranje het in de groep op tegen Engeland, Frankrijk en Rusland. De Nederlandse equipe bestaat naast Caljouw, Piek, Tabeling en Seinen uit Joran Kweekel, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Jaymie Laurens, Nadia Choukri en Debora Jille. Twee jaar geleden behaalde Oranje brons op het EK in Denemarken, na een nederlaag in de halve finales tegen het gastland.

Algemeen: ’Beter Spelen zonder toeschouwers dan geen Spelen’

08.03 uur: De Olympische Spelen van Tokio kunnen beter zonder publiek worden gehouden dan helemaal niet. Dat zegt het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound tegen het Japanse persbureau Kyodo News. Volgens de 78-jarige Canadees zijn er zes of zeven scenario’s voor de Spelen van komende zomer. Eén daarvan is dat alleen inwoners van Japan de sportwedstrijden kunnen bezoeken.

„Dat is zeker een optie”, aldus Pound, de oud-zwemmer die sinds 1978 deel uitmaakt van het Internationaal Olympisch Comité. „Uiteindelijk draait het bij de beslissing die wordt genomen om de risico’s. Het komt erop neer dat het beter is om de Spelen te hebben, zelfs als er geen toeschouwers zijn, dan de Spelen te cancelen omdat er geen toeschouwers kunnen komen. De vraag is: is het een ’must have’ of ’nice to have’? Het is leuk om toeschouwers te hebben. Maar het is niet noodzakelijk.”

Pound sprak begin deze maand als eerste openlijk zijn twijfels uit over het doorgaan van de Spelen. „Niemand kan garanderen dat het doorgaat”, zei de Canadees nu tegen Kyodo News. „Maar ik denk dat er een heel, heel goede kans is dat ze gehouden kunnen en zullen worden. Het IOC en de organisatoren doen er alles aan om de Spelen te laten doorgaan als dat enigszins mogelijk is. Of de regering, de gezondheidsautoriteiten en het IOC moeten het erover eens zijn dat het te gevaarlijk is. Maar op dit moment wijst alles erop dat het doorgaat.”

Voetbal: Blessurezorgen bij Manchester City om De Bruyne

07.48 uur: Trainer Pep Guardiola van Manchester City vreest dat hij zijn aanvoerder Kevin de Bruyne een tijdje kwijt is. De Belgische spelmaker van de Engelse topclub viel geblesseerd uit in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Aston Villa (2-0). De Bruyne ging na een uur van het veld bij een stand van 0-0.

„Kevin hield een hand op zijn been, dus ik denk dat het een spierblessure is”, zei Guardiola. „Zulke dingen gebeuren als je zoveel wedstrijden moet spelen.”

City raakte ook verdediger Kyle Walker kwijt. De Engelsman moest al na amper een half uur het veld verlaten, na een botsing met Villa-captain Jack Grealish. „Als Kyle om een wissel vraagt, dan is er iets aan de hand. Hopelijk valt het mee en was het slechts een schop”, zei Guardiola. „Ik heb de dokter nog niet gesproken, dus ik weet niet hoe ernstig het is.”

Manchester City is dankzij zes competitiezeges op rij geklommen naar de tweede plaats in de Premier League, op 2 punten van stadgenoot Manchester United dat een wedstrijd meer speelde. Komend weekeinde neemt City het in de FA Cup op tegen Cheltenham Town. In de laatste vijf officiële duels (inclusief de beker) hoefde de ploeg van Guardiola geen enkele tegentreffer te incasseren.

„Nog belangrijker dan die zes overwinningen op rij, is dat we weer voetballen op een manier die nodig is om kampioen te worden”, aldus de Spaanse trainer. „Iedere club wil kampioen worden, maar je moet laten zien dat je dat verdient. We spelen nu op het juiste tempo en krijgen weinig goals tegen. We moeten alleen nog wat effectiever worden voor het doel.”

Basketbal: Brooklyn Nets verliezen eerste NBA-duel met ’Big Three’

07.38 uur: Voor het eerst hebben de topbasketballers Kyrie Irving, Kevin Durant en James Harden samengespeeld bij Brooklyn Nets. De drie sterren konden niet voorkomen dat de club uit New York onderuit ging bij Cleveland Cavaliers. Na een dubbele verlenging stond er 147-135 op het scorebord in Cleveland.

Brooklyn Nets versterkte zich vorige week met Harden, die overkwam van Houston Rockets. Samen met Durant bezorgde hij zijn nieuwe club overwinningen op Orlando Magic en Milwaukee Bucks. Irving ontbrak de laatste zeven wedstrijden vanwege coronaperikelen. De 28-jarige Amerikaan had zonder mondkapje op een feest bezocht en daarmee de regels overtreden. Irving moest in quarantaine en kreeg een fikse boete van zowel de NBA als zijn club.

Irving keerde tegen de Cavaliers terug in de ploeg en maakte 37 punten, 1 minder dan Durant. Harden tekende met 21 punten, 12 assists en 10 rebounds voor een zogeheten triple-double. Bij de ’Cavs’ blonk Collin Sexton uit met 42 punten.

Joel Embiid leidde Philadelphia 76ers met 42 punten naar een zege op Boston Celtics: 117-109. Met tien overwinningen tegenover vijf nederlagen gaan de ’Sixers’ aan kop in de oostelijke divisie. In het westen nestelde LA Clippers zich naast stadgenoot Los Angeles Lakers op de eerste plaats door Sacramento Kings met 115-96 te verslaan. Het betekende de elfde zege van het seizoen voor de Clippers, die met 32 punten in Kawhi Leonard hun topschutter hadden.