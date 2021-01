Sport Kort: Elia Viviani ondergaat kleine ingreep aan hart

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Algemeen: Sportorganisator Le Champion schrapt alle evenementen tot juni

11.52 uur: Sportorganisatie Le Champion heeft alle evenementen die het tot 1 juni zou organiseren van de kalender gehaald. De organisator van loop-, fiets- en wandelevenementen denkt dat het niet realistisch is om voor de zomer al grote, fysieke sportevenementen in Nederland verantwoord te kunnen laten plaatsvinden.

„Straks in maart is de cirkel rond en hebben wij een jaar lang geen fysieke evenementen kunnen organiseren”, zegt algemeen directeur Ron van der Jagt van Le Champion, dat normaal gesproken jaarlijks zo’n zestig sportevenementen organiseert. „De eerste grote evenementen die wij vorig jaar moesten annuleren waren onze evenementen in Zandvoort, op en rond het Formule 1-circuit. Nu dient de onwerkelijke situatie zich aan dat deze evenementen opnieuw niet georganiseerd kunnen worden.”

Begin november besloot Le Champion al alle evenementen tot 1 maart te schrappen. Het betrof onder meer de halve marathon van Egmond, traditioneel de eerste hardloopklassieker van het jaar in januari.

Wielersport: Elia Viviani ondergaat kleine ingreep aan zijn hart

10.12 uur: De Italiaanse renner Elia Viviani heeft een kleine ingreep ondergaan aan zijn hart. Daardoor moet hij twee weken rust houden, meldt zijn ploeg Cofidis.

„Afgelopen zondag voelde ik een probleem met mijn hartritme”, aldus de 31-jarige Viviani. „Met de medische staf hebben we besloten een volledige check-up uit te voeren in het ziekenhuis van Ancona. Na de tests onderging ik een lichte operatie, die met succes is verlopen. Ik ben heel blij dat het probleem duidelijk is en dat ik verder kan gaan. Mijn motivatie blijft intact.”

De sprinter, die op stage was in Benidorm, begint zijn seizoen op zondag 21 februari in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Tennis: ATP voegt nieuwe toernooien toe aan uitgedunde kalender

09.32 uur: De ATP heeft kort na de start van het tennisseizoen nog twee extra toernooien aan de uitgedunde kalender toegevoegd. Het gaat om ATP-evenementen in Singapore en Marbella. Deze toernooien hebben een licentie voor één jaar ontvangen.

Het indoortoernooi van Singapore (22 tot en met 28 februari) wordt direct na de Australian Open gespeeld, in de week voorafgaand aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. Het graveltoernooi in Marbella vindt van 5 tot en met 11 april plaats, aansluitend op het masterstoernooi van Miami.

De ATP maakte ook bekend dat het ATP-toernooi van Boedapest de licentie heeft overgegeven aan Belgrado. Ooit nam de Servische stad de licentie over van het Dutch Open in Amersfoort.

Het tennisseizoen ging begin deze maand van start in Antalya en Delray Beach. De tennissers bereiden zich momenteel in quarantaine voor op de Australian Open. Het eerste grandslamtoernooi van het jaar begint op 8 februari.

Badminton: Tien Nederlanders naar EK in Finland

08.37 uur: Bondscoach Ruud Bosch heeft tien badmintonners geselecteerd voor het EK gemengde landenteams in Finland. Het Europese titeltoernooi wordt gehouden van 16 tot en met 20 februari. Mark Caljouw en Selena Piek zijn de blikvangers van de Nederlandse ploeg.

Caljouw, de regerend Nederlands kampioen, is al zo goed als zeker van zijn eerste deelname aan de Olympische Spelen. De 25-jarige badmintonner moet in feite alleen nog vormbehoud tonen om in de zomer naar Tokio te mogen gaan. Caljouw kan de eerste Nederlandse man in het enkelspel op de Spelen worden sinds 1996.

Piek is in het gemengd dubbel met Robin Tabeling hard op weg naar deelname aan de Spelen. Ze hoopt zich met Cheryl Seinen ook in het vrouwendubbel te plaatsen.

Op het EK voor gemengde landenteams in de Finse stad Vantaa neemt Oranje het in de groep op tegen Engeland, Frankrijk en Rusland. De Nederlandse equipe bestaat naast Caljouw, Piek, Tabeling en Seinen uit Joran Kweekel, Ruben Jille, Ties van der Lecq, Jaymie Laurens, Nadia Choukri en Debora Jille. Twee jaar geleden behaalde Oranje brons op het EK in Denemarken, na een nederlaag in de halve finales tegen het gastland.

Algemeen: ’Beter Spelen zonder toeschouwers dan geen Spelen’

08.03 uur: De Olympische Spelen van Tokio kunnen beter zonder publiek worden gehouden dan helemaal niet. Dat zegt het vooraanstaande IOC-lid Dick Pound tegen het Japanse persbureau Kyodo News. Volgens de 78-jarige Canadees zijn er zes of zeven scenario’s voor de Spelen van komende zomer. Eén daarvan is dat alleen inwoners van Japan de sportwedstrijden kunnen bezoeken.

„Dat is zeker een optie”, aldus Pound, de oud-zwemmer die sinds 1978 deel uitmaakt van het Internationaal Olympisch Comité. „Uiteindelijk draait het bij de beslissing die wordt genomen om de risico’s. Het komt erop neer dat het beter is om de Spelen te hebben, zelfs als er geen toeschouwers zijn, dan de Spelen te cancelen omdat er geen toeschouwers kunnen komen. De vraag is: is het een ’must have’ of ’nice to have’? Het is leuk om toeschouwers te hebben. Maar het is niet noodzakelijk.”

Pound sprak begin deze maand als eerste openlijk zijn twijfels uit over het doorgaan van de Spelen. „Niemand kan garanderen dat het doorgaat”, zei de Canadees nu tegen Kyodo News. „Maar ik denk dat er een heel, heel goede kans is dat ze gehouden kunnen en zullen worden. Het IOC en de organisatoren doen er alles aan om de Spelen te laten doorgaan als dat enigszins mogelijk is. Of de regering, de gezondheidsautoriteiten en het IOC moeten het erover eens zijn dat het te gevaarlijk is. Maar op dit moment wijst alles erop dat het doorgaat.”

Voetbal: Blessurezorgen bij Manchester City om De Bruyne

07.48 uur: Trainer Pep Guardiola van Manchester City vreest dat hij zijn aanvoerder Kevin de Bruyne een tijdje kwijt is. De Belgische spelmaker van de Engelse topclub viel geblesseerd uit in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Aston Villa (2-0). De Bruyne ging na een uur van het veld bij een stand van 0-0.

„Kevin hield een hand op zijn been, dus ik denk dat het een spierblessure is”, zei Guardiola. „Zulke dingen gebeuren als je zoveel wedstrijden moet spelen.”

City raakte ook verdediger Kyle Walker kwijt. De Engelsman moest al na amper een half uur het veld verlaten, na een botsing met Villa-captain Jack Grealish. „Als Kyle om een wissel vraagt, dan is er iets aan de hand. Hopelijk valt het mee en was het slechts een schop”, zei Guardiola. „Ik heb de dokter nog niet gesproken, dus ik weet niet hoe ernstig het is.”

Manchester City is dankzij zes competitiezeges op rij geklommen naar de tweede plaats in de Premier League, op 2 punten van stadgenoot Manchester United dat een wedstrijd meer speelde. Komend weekeinde neemt City het in de FA Cup op tegen Cheltenham Town. In de laatste vijf officiële duels (inclusief de beker) hoefde de ploeg van Guardiola geen enkele tegentreffer te incasseren.

„Nog belangrijker dan die zes overwinningen op rij, is dat we weer voetballen op een manier die nodig is om kampioen te worden”, aldus de Spaanse trainer. „Iedere club wil kampioen worden, maar je moet laten zien dat je dat verdient. We spelen nu op het juiste tempo en krijgen weinig goals tegen. We moeten alleen nog wat effectiever worden voor het doel.”

Basketbal: Brooklyn Nets verliezen eerste NBA-duel met ’Big Three’

07.38 uur: Voor het eerst hebben de topbasketballers Kyrie Irving, Kevin Durant en James Harden samengespeeld bij Brooklyn Nets. De drie sterren konden niet voorkomen dat de club uit New York onderuit ging bij Cleveland Cavaliers. Na een dubbele verlenging stond er 147-135 op het scorebord in Cleveland.

Brooklyn Nets versterkte zich vorige week met Harden, die overkwam van Houston Rockets. Samen met Durant bezorgde hij zijn nieuwe club overwinningen op Orlando Magic en Milwaukee Bucks. Irving ontbrak de laatste zeven wedstrijden vanwege coronaperikelen. De 28-jarige Amerikaan had zonder mondkapje op een feest bezocht en daarmee de regels overtreden. Irving moest in quarantaine en kreeg een fikse boete van zowel de NBA als zijn club.

Irving keerde tegen de Cavaliers terug in de ploeg en maakte 37 punten, 1 minder dan Durant. Harden tekende met 21 punten, 12 assists en 10 rebounds voor een zogeheten triple-double. Bij de ’Cavs’ blonk Collin Sexton uit met 42 punten.

Joel Embiid leidde Philadelphia 76ers met 42 punten naar een zege op Boston Celtics: 117-109. Met tien overwinningen tegenover vijf nederlagen gaan de ’Sixers’ aan kop in de oostelijke divisie. In het westen nestelde LA Clippers zich naast stadgenoot Los Angeles Lakers op de eerste plaats door Sacramento Kings met 115-96 te verslaan. Het betekende de elfde zege van het seizoen voor de Clippers, die met 32 punten in Kawhi Leonard hun topschutter hadden.