Ballenjongen van Ajax is tijdrekken AS Roma helemaal zat

De Amsterdammers kregen enkele minuten voor tijd de 2-1 om hun oren. Toen Riccardo Calafiori in de slotseconden ook nog wat tijd begon te rekken, was de ballenjongen het kennelijk zat. Hij wierp de bal loeihard in de richting van de Italiaan. Die dacht even aan een schwalbe, maar bleef uiteindelijk toch op de been.

„Ik dacht heel veel dingen op dat moment”, vertelde Calafiori aan Sky Sport Italia. „Maar ik bleef gelukkig kalm. Ik geef toe dat ik ook geïrriteerd zou zijn als ik een tegenstander zou zien tijdrekken in zo’n situatie. Ik zeg niet dat ik het respecteer, maar ik begrijp zijn reactie wel.”