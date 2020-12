Thuiszege Wout van Aert na lekke band Mathieu van der Poel

De eeuwige rivalen, allebei in het bezit van drie wereldtitels in het veld, troffen elkaar woensdag in Herentals voor de vierde cross om de X2O Badkamers Trofee.

Van der Poel reed alleen op kop tot hij halverwege de wedstrijd lek reed. Op weg naar de materiaalpost snelde Van Aert hem al voorbij om snel zijn voorsprong uit te breiden. De Belg van Jumbo-Visma bereikte de finish met een voorsprong van 35 seconden.

Afgelopen zondag troffen Van der Poel en Van Aert elkaar voor het eerst dit seizoen. Toen won Van der Poel. Zondag volgt bij de wereldbekercross van Dendermonde een derde duel. In Herentals eindigde de Belg Michael Vanthourenhout als derde.

„Ik reed net na de eerste post lek en moest toen nog een heel lang stuk. Ik verloor zo’n dertig seconden. We waren daarvoor al aan elkaar gewaagd, dus ik wist dat ik het gat dat toen ontstond, van zo’n dertien seconden, niet meer ging dicht rijden. Ik wist gelijk hoe laat het was”, aldus Van der Poel in gesprek met Sporza.

Bekijk ook: Oppermachtige Mathieu van der Poel slaat ook toe in Essen

Ceylin del Carmen Alvarado

Ceylin del Carmen Alvarado won woensdag bij de vrouwen. Voor de wereldkampioene uit Rotterdam kwam daarmee een einde aan een voor haar ongebruikelijk lange periode zonder overwinning. Haar laatste zege dateerde van 14 november in de Ethias Cross van Leuven.

De zogenoemde skiberg gaf op het modderige parcours van Herentals de doorslag. Eerst reed de renster van Alpecin-Fenix nog voorop met haar landgenotes Lucinda Brand en Denise Betsema, maar bij elke afdaling nam ze afstand. Na twee van de vier ronden was het verschil al 11 seconden.

Uiteindelijk finishte Brand op 19 seconden als tweede, net voor Betsema. Brand verstevigde wel de leiding in het klassement op tijd dat ze aanvoert voor Betsema, die 53 seconden goed te maken heeft. Alvarado doet voor de eindzege niet mee met een achterstand van meer dan 5 minuten. De Rotterdamse was blij met haar eerste zege na meer dan vijf weken. „Ik had er zin in en ben gewoon mijn ding blijven doen”, vertelde ze bij Sporza. „Het was wel ploeteren op dit parcours. Met Brand en Betsema die dit ook goed kunnen. Het was zeker niet makkelijk. Ik heb wel foutjes gemaakt, maar ben alles blijven geven.”

Bij haar laatste zege in Leuven blesseerde ze zich bij een val aan de knie. „Daar heb ik de weken erna wel last van gehad. Ik heb twee weken bijna niets kunnen doen, terwijl de anderen juist sterker werden. Je moet dan mentaal sterk zijn en dat ben ik gelukkig ook.”