Geen plek voor Gravenberch Van Gaal selecteert twee opvallende namen in voorselectie Oranje

Door onze Telesportredactie

Louis van Gaal Ⓒ PROSHOTS

Jeremie Frimpong en Jordy Clasie zijn de twee opvallende namen in de voorlopige selectie van Oranje. Bondscoach Louis van Gaal maakte vrijdagmiddag zijn lijst bekend. Voor Frimpong is het de eerste keer dat hij bij de voorselectie zit. De 21-jarige verdediger, geboren in Amsterdam, maakt dit seizoen een goede indruk bij Bayer Leverkusen. Hij voetbalde negen jaar in de jeugdopleiding van Manchester City en vertrok vervolgens naar Celtic.