Gemengde gevoelens bij PSV-spits Malen na streep door seizoen

Gaat Donyell Malen het EK redden? Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Bij PSV wordt bewust met geen woord gerept over de EK-kansen van Donyell Malen (20). Maar dat bondscoach Ronald Koeman na de naam van Memphis Depay ook een streep door die van Malen kan zetten voor het eindtoernooi komende zomer, lijkt een logische conclusie. De spits van PSV komt dit seizoen niet meer in actie, na een lichte knieoperatie in het Amerikaans Pittsburgh. De fysieke consequenties vallen daarmee gelukkig mee, liet een opgeluchte Malen weten. De sportieve gevolgen voor dit seizoen zijn echter zwaar voor de Eindhovenaren en het Nederlands elftal.