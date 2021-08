Premium Het beste van De Telegraaf

Brad Binder na MotoGP-overwinning: ’Eigenlijk was het gekkenwerk’

Brad Binder viert zijn overwinning. Ⓒ EPA

SPIELBERG - De gok van Brad Binder betaalde zich uit. De Zuid-Afrikaan nam de moedige beslissing om op droogweerbanden door te blijven rijden op de kletsnat geworden Red Bull Ring en zag zijn heldhaftigheid beloond met de overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn zege was zijn tweede in de MotoGP, na zijn triomf vorig jaar in Brno.