Ten Hag: ’Belangrijke rol voor Mazraoui’

„Omdat er tegen PAOK ook heel veel goed ging”, verduidelijkte de coach van Ajax tegenover Veronica. „De restverdediging hadden we niet altijd op orde en ook bij spelhervattingen waren we niet altijd goed. Dat mag ons niet gebeuren, maar verder hebben we die wedstrijd gedomineerd”, aldus Ten Hag. Net als vorige week staat Noussair Mazraoui rechtsback en Joël Veltman in het centrum van de verdediging.

Dynamiek

„Mazraoui heeft de ervaring van de rechtsbackpositie”, legde Ten Hag uit. „Er is dan ook een belangrijke rol weggelegd voor hem. Hij zal het middenveld moeten versterken en over de vleugel moeten komen. Ik verwacht dynamiek van hem en een goede wisselwerking met Hakim Ziyech.”

Over het starten van die laatste had de trainer weinig twijfel gehad. Ik wist vrij snel dat het goed zat, dat zagen we op de training ook. Hakim brengt brille en creëert openingen, maar daar hebben we er gelukkig meerderen van. Dusan Tadic, Donny van de Beek en David Neres kunnen dat ook. De spelers zijn hongerig, dat straalt er vanaf.