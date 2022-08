Premium Het beste van De Telegraaf

PGA-Tour slaat terug en wil deserteurs niet meer zien Tiger Woods en Rory McIlroy kotsen Saoedi LIV Golf-league uit

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tiger Woods en Rory McIlroy. Ⓒ ANP/HH

De oorlog in de golfwereld neemt steeds grotere vormen aan. De met veel ophef gestarte LIV Golf-league die grote namen als Phil Mickelson, Dustin Johnson, Brooks Koepka en Bryson DeChambeau met honderden miljoenen dollars heeft ’gekocht’, ondervindt steeds meer dat de Amerikaanse PGA Tour bereid is keihard terug te slaan. Vele toernooien zijn al fors in prijzengeld omhoog gegaan, en de PGA is van plan om nog meer munitie in de strijd te gooien. Tiger Woods en Rory McIlroy geven aan dat zij graag het geweer hanteren.