Arnaut Danjuma Groeneveld en Mark Flekken bij selectie Oranje

Volledige selectie: Nathan Aké (Manchester City), Steven Berghuis (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Daley Blind (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Virgil van Dijk (Liverpool), Joël Drommel (PSV), Denzel Dumfries (Inter), Mark Flekken (SC Freiburg), Ryan Gravenberch (Ajax), Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta Bergamo), Noa Lang (Club Brugge), Matthijs de Ligt (Juventus), Tyrell Malacia (Feyenoord), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Guus Til (Feyenoord), Jurriën Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) en Georginio Wijnaldum (Paris Saint-Germain).

Oranje speelt op 13 november in en tegen Montenegro, dat in september met 4-0 aan de kant werd geschoven in Eindhoven. Drie dagen later volgt een thuisduel tegen Noorwegen in De Kuip. Eerder werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen de Scandinaviërs, die met een achterstand van twee punten de tweede plaats bezetten. Alleen de winnaar van de poule plaatst zich direct voor het WK.

De 24 opgeroepen internationals hoeven zich pas dinsdag te melden in Zeist. Normaal gesproken komt Oranje op maandag bij elkaar, maar omdat de eerste wedstrijd pas op zaterdag is, geeft Van Gaal zijn spelers een dag rust.