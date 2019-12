Ajax omarmt jonge parels; huiswerk voor Ten Hag

Dusan Tadic omarmt youngsters Ryan Gravenberch en Jurgen Ekkelenkamp. Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Erik ten Hag heeft alle reden om bij de kerstboom, met een wijntje in zijn hand, tevreden terug te blikken op 2019. Herfstkampioen Ajax won de dubbel, bereikte met de halve finale van de Champions League het voor Nederlandse clubs onmogelijk geachte én zorgde met in totaal 163 doelpunten én bij vlagen weergaloos spel voor een glimlach bij elke Ajax-fan. „Ik heb absoluut van mijn team genoten”, zei de trotse trainer na de klinkende zege op ADO Den Haag (6-1). „Maar ik kijk liever naar voren. Dat zit in mijn aard. Waar liggen de uitdagingen?”