Gakpo opent doelpuntenrekening bij Liverpool tijdens derbyzege op Everton

Voorafgaand aan de Merseyside derby had de herstelde Virgil van Dijk - die op de bank plaatsnam - zijn collega ingefluisterd dat hij het gevoel had dat Gakpo ook wel wel eens voor het eerst een goal zou kunnen maken voor de club. „Virgil vertelde dat hij zijn eerste doelpunt voor Liverpool maakte in de derby, dus nu hoop ik hetzelfde te doen”, zei de aanvaller.

Een goal kon Gakpo zeker gebruiken, want zijn teller stond bij de aftrap nog altijd op nul goals en evenveel assists. Gekscherend werd hij de voorbije dagen 007 (de 7 staat voor het aantal wedstrijden dat Gakpo speelde) genoemd. Ondanks dat Gakpo in zijn eerste weken bij het stroef draaiende Liverpool moeite had om zijn bijdrage te leveren met goals en assists, had manager Jürgen Klopp wel weer een basisplaats ingeruimd voor de Oranje-international. Na een dik kwartier kreeg hij een eerste kans, maar hij kopte de mislukte omhaal van Darwin Nunez net naast.

Tien minuten voor rust was het wel raak voor The Reds. Nadat James Tarkowski uit een hoekschop op de paal kopte, counterde Liverpool razendsnel. Nunez en Mohammed Salah combineerden, waarna die laatste de volledig verkeerd staande doelman Jordan Pickford passeerde. Had de Egyptenaar dat niet gedaan, dan had Gakpo mogelijk alsnog de 1-0 gemaakt.

Kort na de pauze mocht de Eindhovenaar dan eindelijk zijn eerste Liverpool-goal bijschrijven. Weer counterde de thuisploeg razendsnel en bij de tweede paal kon Gakpo binnentikken na een voorzet van Trent Alexander-Arnold. Daarmee produceerde hij dus net zoals Van Dijk zijn eerste doelpunt in Liverpool-dienst in de Merseyside derby.

Het had niet veel gescheeld of een dikke tien minuten later was er ook een assist om bij te schrijven voor Gakpo, maar Nunez krulde de bal net naast. In de slotfase werd de Oranje-international naar de kant gehaald door Klopp en vervangen door Roberto Firmino. Vanaf de bank zag hij met Van Dijk dat de winst geen moment meer in gevaar kwam.

Liverpool klimt door de overwinning naar de negende plaats en kan omdat het nog een paar wedstrijden moet inhalen verder omhoog kijken.