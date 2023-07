Fenerbahçe maakt komst Dusan Tadic wereldkundig

Vrijdagavond na de bekendmaking van het vertrek van Tadic bij Ajax ontplofte de telefoon van zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic, die dertig aanbiedingen kreeg van allerlei clubs, waaronder zes uit Saoedi-Arabië.

Tadic en zijn agent legden zaterdag alle aanbiedingen naast elkaar en stapten in de avond in een door de president van Fenerbahçe geregeld privévliegtuig naar Istanbul. Daar werd onderhandeld over de contractduur. Een salarisindicatie maakte duidelijk dat speler en club er normaal gesproken wel gingen uitkomen.