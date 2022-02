Premium Het beste van De Telegraaf

Na historische olympische prestatie: ’Mijn agenda staat al bomvol’ Koningin van Peking Irene Schouten heeft geen tijd te verliezen

Door Nick Tol & Willem Held Kopieer naar clipboard

Irene Schouten poseert met haar gouden en bronzen medailles in het olympisch dorp op de laatste dag van de Olympische Winterspelen Ⓒ ANP/HH

PEKING - Daar komt ze aanlopen, goedgemutst en zielsgelukkig. Het lijkt alsof de zon op deze zondag speciaal voor haar uitbundig is gaan schijnen boven het olympisch dorp in Peking. Een etmaal eerder won Irene Schouten (29) op sensationele wijze haar derde gouden medaille, over enkele uren mag ze de Nederlandse vlag dragen tijdens de sluitingsceremonie van deze Winterspelen en na een korte nacht vliegt ze aansluitend met de rijke oogst naar huis. Naar haar geliefde Hoogkarspel. „Vier jaar geleden was ik al blij met één bronzen medaille. Moet je nou eens kijken.”