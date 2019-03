Dumoulin: 'Eigenlijk is dat stom, hè'

"Natuurlijk merk ik dat er in het peloton anders naar me gekeken wordt. Die Giro-zege dwingt respect af. Maar, ik hoef niet zo nodig een 'patron' van het peloton te zijn. Daar heb ik geen behoefte aan. Ik heb ondertussen geleerd dat ik met kritische uitspraken ook weinig opschiet. Dat kost alleen maar energie", aldus Dumoulin.

"Nu wordt mij bijvoorbeeld constant naar de situatie rondom het salbutamolgehalte van Chris Froome gevraagd. Natuurlijk heb ik daar een mening over. Ik hou hem nu echter voor mij. Ik probeer diplomatieker te antwoorden, zodat ik eigenlijk niks fout kan zeggen. Eigenlijk is dat stom, hè."

Chris Froome heeft nog steeds heel wat uit te leggen in zijn salbutamol-affaire. Ⓒ Reuters

"Misschien is dat de les van mijn uitspraken in het verleden over bijvoorbeeld Bradley Wiggins. Ik was toen fel, terwijl ik zijn case nauwelijks kende. Bij Froome weet ik nu ook niet alle details. Hij spreekt over een verminderde nierfunctie. Mijn eerste reactie is, het zal wel weer. Maar dat is veel te kort door de bocht. Het is beter dat ik mijn mening nu voor mij houd."

