Europa Cup-koorts in Alkmaar: AZ-duels in trek

Dat betekent dat 2.500 toeschouwers getuige zullen zijn van het kwartfinaleduel. De winnaar plaatst zich voor de ‘finaleweek’ in Nyon. In de Zwitserse stad worden zowel de halve finales als de finale gespeeld.

AZ, dat zal bestaan uit een mengelmoes van spelers uit Jong AZ en AZ Onder 18, kan tegen de Madrilenen ‘gewoon’ beschikken over Mexx Meerdink. Het geeft aan hoeveel waarde de club uit Alkmaar hecht aan het duel. Topscorer Meerdink, in de achtste finale nog tweemaal trefzeker tijdens de 3-0 uitzege op FC Barcelona, was afgelopen dinsdag in het eerste elftal immers nog invaller tegen Lazio.

Fedde de Jong

Trainer Jan Sierksma kan tegen de ‘Koninklijke’ ook beschikken over Fedde de Jong. De 19-jarige middenvelder was zaterdagavond tegen FC Groningen nog basisspeler voor AZ 1. Ook Lewis Schouten, zowel bankzitter in Rome als zaterdag in Alkmaar, is door Sierksma opgeroepen.

Voor het Conference Leagueduel van donderdag met Lazio (21.00 uur) verkocht AZ tot dusver 18.000 kaarten. De laatste 1.500 tickets zijn inmiddels in de verkoop gegaan. Het uitvak van Lazio zal voor de helft gevuld zijn. De Romeinen namen slechts 450 van de beschikbare 900 toegangsbewijzen af. Saillant genoeg is het thuisduel van Lazio tegen AS Roma, alias de Derby della Capitale, komende zondag met ruim 72.000 toeschouwers, al weken uitverkocht.