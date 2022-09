Memphis en Frenkie zien nog een teamgenoot in lappenmand belanden

Na Frenkie de Jong en Memphis Depay (die beiden uitvielen tijdens Polen-Nederland), de bij Frankrijk geblesseerd geraakte Jules Koundé en Ousmane Dembélé en de bij Spanje afgehaakte Ronald Araújo is er met Héctor Bellerín een volgende speler die even niet beschikbaar is. De Spanjaard kan vanwege een kuitblessure drie á vier weken niet in actie komen. Al deze blessures zijn opgelopen in het tijdsbestek van nog geen week.

Van alle blessures lijkt die van Araújo het ernstigst te zijn. Het is maar zeer de vraag of Barcelona hem nog voor het WK kan gebruiken. Als dat niet het geval is, zal hij zijn rentree voor de ploeg van Xavi pas kunnen maken op oudjaarsdag tijdens de stadsderby tegen Espanyol. De verdediger is inmiddels wel succesvol geopereerd.