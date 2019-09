Sensationeel PEC-debuut ’Reza’: vier goals als invaller

Iliass Bel Hassani bracht Zwolle in de 26e minuut met een schot van dichtbij op voorsprong. De thuisploeg kon maar eventjes van die marge genieten. Verdediger Melle Meulensteen maakte met een schitterend afstandsschot in de 28e minuut gelijk. RKC ging zelfs met een voorsprong rusten. Een indraaiende voorzet van Clint Leemans werd door niemand aangeraakt en verdween in één keer in het doel.

PEC-trainer John Stegeman bracht Reza in de 56e minuut in het veld. De oud-speler van Heerenveen had maar even nodig om het verschil te maken. In de 60e minuut was het al gelijk. De overige drie treffers maakte de bijna 32-jarige aanvaller in de 81e, 83e en 88e minuut. In blessuretijd zorgde Gustavo Hamer voor de 6-2.

De supersub schrijft met zijn goals ook Eredivisiegeschiedenis. Reza is de eerste speler in de Nederlandse topscompetitie die als invaller vier keer scoort.

RKC blijft door het verlies laatste in de Eredivisie met 1 punt, PEC sluit met 7 punten aan bij de middenmoot.

