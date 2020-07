Formule 1 is terug, en hoe! Vijf opvallende zaken uitgelicht

Red Bull moet aan de slag deze week. Na Max Verstappen viel ook zijn teamgenoot Alexander Albon uit. Ⓒ BSR Agency

De Formule 1 is terug, en hoe! Het openingsweekeinde in Oostenrijk zorgde direct voor spektakel van de bovenste plank. Zowel op- als naast de baan. Vijf zaken die opvielen in het surrealistische Spielberg.