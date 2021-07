Pascal Jansen doet ’Michael Reizigertje’ met Thijs Oosting

BESTE PROFIEL

De afwezigheid van Owen Wijndal bij AZ, de international geniet vanwege zijn deelname aan het EK nog van een welverdiende vakantie, had Jansen enige tijd terug aan het denken gezet. Wie moest er nu linksback spelen? ,,Dan ga je kijken wie in onze manier van spelen en denken het beste profiel heeft om daar invulling aan te geven”, aldus de hoofdtrainer.

De uitkomst mondde uit in een ‘Michael Reizigertje’, maar dan in spiegelbeeld. Jansen besloot nummer 10 Oosting, in het bezit van een prima linkerbeen, als linksback uit te proberen. Zoals Ajacied Michael Reiziger tijdens zijn verhuurperiode aan FC Groningen op verzoek van Louis van Gaal als rechter vleugelverdediger werd uitgeprobeerd.

ONTDEKKINGSREIS

Als één iemand wist op welke positie in de Amsterdamse jeugd acteerde, dan is het Pascal Jansen wel. Want: ,,Ik speelde met ‘Mike’ samen in de Ajax-opleiding”, glimlacht Jansen. ,,Hij was een nummer tien en een goede ook.”

Over de keuze voor Oosting: ,,Ten eerste hebben we met Maxim Gullit een jongen die vanuit de eigen opleiding als linksback kan spelen. Maar ik zag ook perspectief in Thijs, dus heb ik hem de ruimte gegeven om in de voorbereiding op die plek zijn ontdekkingsreis te beginnen. Daar stond hij achter en vooralsnog laat hij daar hele goede dingen zien.”

WILLEM II-DEAL

Het verklaart wellicht waarom AZ Oosting niet wilde betrekken in de Tilburgse deal met Vangelis Pavlidis. Naar verluidt had Willem II er wel oren naar om Oosting in de transfer van de Griekse aanvaller te betrekken. Fred Grim werkte afgelopen seizoen immers naar alle tevredenheid samen met Oosting, door AZ destijds voor een half seizoen aan RKC Waalwijk verhuurd.

Bekijk ook: AZ neemt Vangelis Pavlidis over van Willem II

Of de omscholing van Oosting net zo goed zal verlopen als die van Reiziger, die wordt gezien als één van de beste rechtsbacks van Ajax en FC Barcelona, is koffiedik kijken. Jansen, met gevoel voor understatement: ,,Ik geloof dat Reiziger wel een aardige carrière heeft gehad. ,, De route van een profvoetballer kan op verschillende manieren lopen. De tijd zal uitwijzen of dit ook iets voor Thijs zal worden. Hij wordt in ieder geval steeds beter.”