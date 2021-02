KNVB zet streep door alle Eredivisie-duels van zondag

Voor zondag stonden er vier wedstrijden in de Eredivisie op het programma. Koploper Ajax, dat met de Johan Cruijff ArenA beschikt over een stadion met een dak dat dicht kan, zou de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht spelen.

Om 14.30 uur moesten de duels FC Groningen - Feyenoord en Willem II - ADO Den Haag beginnen. De 21e speelronde van de Eredivisie zou worden afgesloten in Venlo, waar om 16.45 uur bij VVV - Sparta Rotterdam had moeten worden afgetrapt.

„De KNVB heeft voor zondag code rood afgegeven en wij hebben met elkaar in het voetbal afgesproken dat we niet gaan voetballen als het code rood is”, zegt manager competitiezaken Jan Bluyssen.

Wanneer de duels kunnen worden ingehaald, is nog niet bekend. Dat zal ten eerste afhangen van hoe lang het strenge winterweer aanhoudt. Daarnaast speelt ook een rol hoe lang Ajax in alle competities actief blijft. Voor de andere clubs geldt dat de wedstrijden bij voorkeur over twee weken al worden ingehaald.

Vrijdagmiddag werd al bekend dat er drie Eredivisie-duels van zaterdag vervroegd zouden worden. Ook de twee duels in de Keuken Kampioen Divisie van zondag (Helmond Sport - Almere City en Telstar - NAC Breda) zijn afgelast.

Feyenoord-trainer Dick Advocaat was vrijdagmiddag kritisch op de KNVB, de coach vond dat de bond eerder duidelijkheid had kunnen geven als er al ruim vantevoren bekend is dat er zulk winterweer op komst is.

„Er is ons er veel aan gelegen om de ingeplande wedstrijden zoveel mogelijk door te laten gaan”, reageert Bluyssen daarop. „Ook omdat we niet heel veel mogelijkheden om uit te wijken met het programma. Maar wanneer er bij code rood geadviseerd wordt niet de weg op te gaan (en dat geldt naast de delegaties van clubs ook voor media, personeel in stadions en mensen van de veiligheid), zijn we genoodzaakt de wedstrijden af te gelasten.”

Eind 2017 moest de KNVB op het laatste moment twee wedstrijden uitstellen vanwege overvloedige sneeuwval. De bond kreeg toen veel kritiek op de late besluitvorming. In februari vorig jaar besloot de KNVB in een winters weekend wel al een dag van tevoren om het programma te schrappen vanwege de slechte weersvoorspellingen.

