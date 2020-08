Arjen Robben ambitieus na rentree: ’Het liefst doe ik alle 34 competitieduels mee’

Robben stelde vorige week zijn terugkeer nog even uit. Hij sloeg het vriendschappelijke duel met PEC Zwolle uit voorzorg over. Tegen Almere City achtte de 96-voudig international zich wel voldoende fit. Hij begon zoals vertrouwd aan de rechterflank in de voorhoede.

De tribunes zaten vanwege het coronavirus vanzelfsprekend niet vol in Almere, om Robben een warm welkom te geven. De volle negentig minuten kon de linkspoot nog niet maken. Na een halfuur spelen - zoals afgesproken - werd Robben bij een 1-0 achterstand naar de kant gehaald.

Na een halfuur verlaat Arjen Robben het veld. Hij wordt vervangen door Ramon Pascal Lundqvist. Ⓒ ANP/HH

„De kop is eraf”, zei hij lachend tijdens de rust van het vriendschappelijke duel voor de camera van FOX Sports. „Het was lekker om weer een wedstrijd te spelen. Daar doe je het voor. Ik wil FC Groningen helpen. Maar niet alleen met de verkoop van seizoenkaarten of shirts, ook op het veld.”

Robben speelde voor het eerst sinds 14 maanden weer een wedstrijd. „Eindelijk weer de wei in”, zei hij. „Ik kom van ver en ik ben er nog lang niet. Maar ik zet goede stappen en dit half uurtje was ook weer lekker.”

„Het was best wel een beetje bijzonder”, zei de 36-jarige Robben over het oefenduel met Almere City. „Maar ik wilde gewoon geconcentreerd mijn ding doen. Het belangrijkste is dat ik fit blijf. We zien het wel. Het is ook de combinatie van een jaar niet voetballen en de leeftijd. Dat moet ik nu inhalen. Ik wil het liefst alle 34 competitieduels spelen. Maar dat zal ongetwijfeld niet gebeuren. Ik zal er ook wel een paar keer niet bij zijn.”

Arjen Robben baalt, nadat hij zijn inzet over het doel zal vliegen. Ⓒ ANP/HH

Robben maakte eind juni bekend terug te keren bij FC Groningen Na zijn afscheid bij Bayern München deed hij een jaar niets, al bleef hij wel hard door trainen bij Der Rekordmeister.

Robben gaf eerder al aan zich vooral te richten op de start van de competitie. Zondag 13 september begint FC Groningen in eigen huis tegen een andere oude liefde van Robben: PSV.

Robben verliet FC Groningen in 2002 voor PSV en speelde later voor Chelsea, Real Madrid en Bayern München. Laatsgenoemde, de club waar Robben uitgroeide tot een van de beste voetballers ter wereld, wenste hem voorafgaand aan het treffen met Almere City nog veel succes.