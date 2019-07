Utrecht huurt Hoogma van Hoffenheim

De club van trainer John van den Brom huurt de 21-jarige verdediger voor een seizoen van het Duitse Hoffenheim.

Hoogma stapte twee jaar geleden over van Heracles Almelo naar de club uit de Bundesliga, maar kwam daar in zijn eerste seizoen geen minuut in actie. Vorig jaar kwam Hoogman in de eerste seizoenshelft wel tot twee competitieoptredens, maar werd hij de tweede seizoenshelft verhuurd aan FC Sankt Pauli, dat een niveau lager actief is.